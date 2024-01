Femminicidio in Trentino, in centinaia in piazza alla manifestazione "Uomini contro la violenza di genere": "Siamo chiamati a cambiare la situazione"

La manifestazione, già pensata da tempo, organizzata in piazza Pasi a Trento ha assunto ancora più rilevanza dopo l'ultimo terribile femminicidio di Ester Palmieri che ha scosso il Trentino