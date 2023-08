Orsi e lupi, irruzione di Centopercentoanimalisti al Castello del Buonconsiglio: interviene la polizia

Il testo contenuto nello striscione, hanno chiarito Centopercentoanimalisti “è un chiaro invito della resistenza animalista contro le scellerate proposte del presidente Fugatti che vorrebbe fare piazza pulita di orsi e lupi, animali che hanno la sola colpa di abitare in Trentino”

TRENTO. “Trentino – Uccidono orsi e lupi – No Pasaran”. Il messaggio sullo striscione con il quale questa mattina i militanti di Centopercentoanimalisti hanno fatto irruzione al Castello del Buonconsiglio. Un'azione simile a quella avvenuta nei giorni scorsi al “Muse”.

“L'operazione 'cruna dell'ago' continua – spiegano in una nota i militanti - questa volta 'l'entrata' o meglio, la nuova irruzione, è stata fatta non a caso, scegliendo una delle attrazioni turistiche più gettonate dai turisti di tutto il mondo. Luogo indubbiamente affascinante, prima abitato dai Vescovi, dopo occupato da Napoleone e in seguito dagli Austriaci, che giustiziarono nel prato dei Patrioti, tra cui Cesare Battisti (questo episodio è stato menzionato a voce da uno dei Militanti presenti all'azione). Anche questa volta il pubblico presente ha manifestato solidarietà nei confronti della protesta, a dimostrazione che la sorte degli orsi e dei lupi, coinvolge anche semplici cittadini”.

I militanti hanno srotolato due striscioni, uno in Italiano, l'altro in inglese. Sono state allertate le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato i presenti.

I militanti hanno poi annunciato altre azioni simili a Trento e in provincia. “La nostra determinazione contro la politica ammazza Animali continuerà senza soste”.