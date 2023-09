Orsi, sit in a Trento in concomitanza con la manifestazione nazionale, "Serve fermare spirale di odio e violenza

L'associazione Bearsandothers del Trentino questo pomeriggio (10 settembre) ha organizzato un sit in piazza Duomo. "Molti trentini sono anestetizzati da questa propaganda che nasconde i veri problemi come la sanità alla sbando, la scuola con sempre meno risorse, i disagi sociali con persone e famiglie in difficoltà”

TRENTO. “Fermare una spirale di odio e violenza”. Sono le parole dei rappresentanti dell'associazione Bearsandothers del Trentino, che questo pomeriggio (10 settembre) hanno organizzato un sit in piazza Duomo a Trento, in contemporanea con la manifestazione nazionale indetta a San Benedetto dei Marsi, dove è stata uccisa l'orsa Amarena.

Secondo i manifestanti “in Trentino l'orso è politica, non interessa alcun approccio scientifico. E molti trentini sono anestetizzati da questa propaganda che nasconde i veri problemi come la sanità alla sbando, la scuola con sempre meno risorse, i disagi sociali con persone e famiglie in difficoltà”.

Nel mirino dell'associazione animalista l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36, emessa dal governatore trentino Fugatti, definita “un delitto premeditato istituzionale”.