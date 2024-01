Blitz animalista (VIDEO), concime “puzzolente” davanti alla sede della Lega di Trento: “Stop alla strage di animali”

Sono tornati a far parlare di loro i militanti di Centopercentoanimalisti, che nella tarda serata di ieri, 29 gennaio, si portati davanti alla sede della Lega a Trento per un nuovo blitz

TRENTO. Sono tornati a far parlare di loro i militanti di Centopercentoanimalisti, che nella tarda serata di ieri, 29 gennaio, si portati davanti alla sede della Lega a Trento. Uno dei quali, travestitosi da orso, ha scaricato del concime sintetico (e puzzolente) in segno di protesta verso quelle che sono state le recenti decisioni in materia di grandi carnivori in Trentino.

"Fugatti persevera nei suoi piani di sterminio contro gli animali liberi - sottolineano gli animalisti -. Otto orsi ogni anno saranno ammazzati contro ogni normativa nazionale ed europea. E il governo lo lascia fare". Il riferimento è al nuovo Ddl che prevederebbe l'abbattimento di fino ad un massimo di 8 orsi l'anno.

"E agli orsi uccisi "legalmente" - concludono da Centopercentoanimalisti - si aggiungono quelli "trovati morti". Contro questa indegna situazione, nella tarda serata di lunedì 29 gennaio, un "orso" ha compiuto una performance di protesta, davanti alla sede della lega di Trento. Inoltre è stato affisso uno striscione (Foto di copertina). Un atto simbolico, perché non cali il silenzio sulla strage di animali liberi in Trentino".