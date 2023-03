Poca neve e cambiamenti climentici, ''Stop a nuovi impianti, piste da sci e innevamento programmato'': The Outdoor lancia una mobilitazione nazionale

Ad aderire all'iniziativa anche associazione dal Trentino. “Ancora una volta – scrivono i promotori dell'iniziativa - la stagione invernale, con la sua quasi totale assenza di precipitazioni nevose e le alte temperature registrate fino ad altissime quote, ci ricorda in modo netto e deciso la sempre più paradossale condizione ambientale, economica e sociale in cui si trovano le terre alte”

TRENTO. Occorre “Fermare i finanziamenti e progetti legati alla realizzazione di nuovi impianti, piste da sci e innevamento programmato considerato il cambiamento climatico in atto che obbliga all’elaborazione di nuove strategie economiche dei territori alpini, in particolar modo per quelli a forte vocazione turistica legata allo sci da discesa”. Questo uno dei punti della mobilitazione nazionale che è stata lanciata per il 12 marzo dal collettivo The Outdoor e che vede anche già molto adesioni di associazioni di tutto l'arco alpino e non solo, compreso il Trentino.

“Ancora una volta – scrivono i promotori dell'iniziativa - la stagione invernale, con la sua quasi totale assenza di precipitazioni nevose e le alte temperature registrate fino ad altissime quote, ci ricorda in modo netto e deciso la sempre più paradossale condizione ambientale, economica e sociale in cui si trovano le terre alte”.

Sono molti gli attivisti ambientalisti che si stanno mobilitando. La piattaforma di attivazione verte sull’importanza “rendere assolutamente trasparenti i flussi economici provenienti da risorse pubbliche investiti a sostegno di infrastrutture e modelli turistici poco o per nulla giustificabili nella condizione ambientale e socio-economica attuale”. Ma non solo.

Viene chiesto di prediligere uno sviluppo territoriale che possa produrre benessere per l’intera popolazione preservando al contempo l’integrità delle risorse naturali e promuovendo un reale equilibrio tra abitanti, territorio e frequentazione turistica ed, inoltre, sviluppare processi partecipativi maggiormente capaci di tenere in considerazione l’opinione della popolazione in merito allo sfruttamento di beni comuni.

“La legge di bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge n. 197 del 2022 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”) - viene spiegato - istituisce un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. In piena crisi climatica ed energetica i soldi pubblici vengono spesi per mantenere in piedi un moribondo, un’industria senza futuro con una previsione di spesa che nel prossimo quadriennio arriva a 200 milioni di euro”.

Quella in programma il 12 marzo sarà una “manifestazione diffusa” perché permetterà di dare visibilità ad associazioni, comitati, e gruppi informali che già lavorano su specifiche criticità territoriali e consolidarli come punto di riferimento a livello territoriale e nazionale. “Saranno i diversi gruppi/comitati/associazioni a scegliere i luoghi delle azioni sulla base delle campagne già avviate o sulla base delle criticità territoriali più evidenti”.