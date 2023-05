Portata dell'Adige in ripresa dopo le ultime precipitazioni (e per questa settimana in arrivo fino a 90 millimetri di pioggia): ecco le previsioni per i prossimi giorni

L'analisi di Giacomo Poletti dopo le piogge degli ultimi giorni, che danno un po' di respiro sul fronte siccità mentre sia l'Adige che il Garda sono in ripresa da diversi giorni, rimanendo però entrambi al di sotto della media per il periodo: “In 3 giorni il fiume ha 'recuperato' ben 40 centimetri, arrivando oggi a 80 centimetri sopra lo zero idrometrico”

TRENTO. Lo hanno notato i trentini che, negli ultimi giorni, sono passati lungo le sponde dell'Adige: il livello del fiume, che negli ultimi mesi si era ridotto notevolmente a causa della scarsità di precipitazioni (mostrando anche il pilone 'scoperto' del Ponte di San Giorgio e causando preoccupazioni, alle quali il Comune aveva già risposto, tra le fila di Fratelli d'Italia, Qui Articolo), dopo le piogge degli ultimi giorni è tornato ad alzarsi ed il corso d'acqua, almeno ad un primo sguardo, sembrerebbe essere tornato 'in salute'.

Una buona notizia, quindi, sul fronte della siccità anche se a livello numerico, spiega a il Dolomiti l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, l'altezza dell'Adige rimane inferiore a quella media per il periodo: “Questa mattina – dice l'esperto – al Ponte di San Lorenzo l'altezza dell'Adige era di 82 centimetri sullo zero idrometrico (con una portata di circa 180 metri cubi al secondo), grazie da una parte alle piogge e dall'altra ai primi effetti della fusione. É da 3 giorni che il livello del fiume continua a salire, recuperando 40 centimetri pieni in circa 3 giorni. La media per il periodo però, genericamente, è superiore al metro dallo zero idrometrico”.

La crescita però è importante visto e considerato che tra febbraio e marzo (quando in due mesi sono caduti 20 millimetri di pioggia complessivi, Qui Articolo), il fiume era arrivato proprio a ridosso dello zero idrometrico. E proprio a livello di precipitazioni, sottolinea Poletti, dopo oltre un anno e mezzo finalmente le piogge sono tornate (almeno negli ultimi 30 giorni) a superare i valori medi: “A Borgo Valsugana per esempio, negli ultimi 30 giorni le precipitazioni sono state del 16% superiori alla media. Si tratta, ancora una volta, di una buona notizia anche se, allargando il periodo in analisi, il deficit rimane a livello annuale del -20% rispetto alla media (-43% se prendiamo in considerazione gli ultimi 4 mesi)”.

Allo stesso modo è in crescita anche il trend relativo all'altezza idrometrica nel lago di Garda, dove negli ultimi 20 giorni circa si è passati da un minimo di +46,8 centimetri sullo zero idrometrico a +60,7 nella mattinata di oggi: anche in questo caso però la media per il periodo (+109,3 centimetri) sarebbe nettamente superiore. Per quanto riguarda però i prossimi giorni, spiega Poletti, ci sono buone prospettive di altre piogge che dovrebbero portare, dopo i circa 30 millimetri diffusi sul territorio degli ultimi giorni (a Trento ne sono scesi addirittura 60), altre precipitazioni in grado di chiudere la settimana con un totale compreso tra i 60 ed i 90 millimetri, mentre le temperature caleranno a partire da mercoledì, con una quota neve anche al di sotto dei 2000 metri (oggi è a 2.900).

“Mercoledì pioverà – conclude Poletti – e sono previsti ulteriori 30 millimetri diffusi in Provincia. A seguire poi ci sarà un nuovo passaggio nel pomeriggio di venerdì che sembrerebbe però non essere così cospicuo (anche se per la possibile formazione di temporali l'instabilità nelle previsioni di accumulo aumenta)”. Nella giornata di ieri, inoltre, sono state diverse le segnalazioni di grandinate sul territorio sia nella zona di Arco, dove i chicchi sono caduti nel pomeriggio colpendo le coltivazioni, che sul Baldo, dove la grandine è stata tanto abbondate da imbiancare letteralmente le strade.