''Tre avvistamenti di lupi al Bosco della Città'', niente di straordinario semplicemente rispettate le regole e tenete i cani al guinzaglio

TRENTO. Ci sarebbero stati tre avvistamenti di lupi nella zona del Bosco della Città di Trento. Se confermato non vi sarebbe niente di straordinario, visto che ormai questi splendidi animali ci sono, si spostano molto e soprattutto di inverno è più facile si avvicinino alle zone più antropizzate (e anche in passato vi erano state delle segnalazioni simili anche per la stessa zona). Semplicemente si chiede qualche attenzione in più soprattutto per i padroni di cani che ancora non si comportano con il rispetto dovuto alla fauna selvatica in generale e per le altre persone.

La segnalazione arriva da Trentino Dogs che sulla pagina Facebook spiega che ''nelle ultime due settimane, sempre la mattina verso le 8-9, ci sono stati tre avvistamenti (verificati da noi personalmente) di due lupi, scappati subito alla vista delle persone (a spasso con il proprio cane). Un incontro proprio dentro al parco, gli altri due sulla strada di campagna che costeggia il dosso, quella che porta alla riserva del Casteller''.

I gestori della pagina che, come spiegano loro stessi, nasce per raccogliere e descrivere notizie e nozioni utili sui cani in Trentino ''e a diffondere un po' di sana cinofilia'', giustamente non vogliono creare allarme ma solo dare una comunicazione di pubblica utilità. ''Ormai i lupi sono una presenza costante in tutto il Trentino - proseguono - e spesso si avvicinano alle case cercando cibo. Evitiamo quindi di lasciare rifiuti commestibili in giro e non lasciamo vagare i cani da soli, soprattutto dal tramonto all’alba. Anche gatti e altri animali sono a rischio, meglio tenerli al sicuro durante la notte. Ricordiamo che, salvo casi rarissimi, i lupi non attaccano le persone, e nemmeno i cani, se sono vicini a noi. Sempre utile il consiglio di fare rumore quando siamo nei boschi o in luoghi poco frequentati''.

Dunque si tratta semplicemente di avere comportamenti adeguati e a norma di legge che già si dovrebbero tenere. I cani vanno tenuti al guinzaglio sempre e quando si è casa nelle proprie abitazioni. Quanto successo qualche giorno fa a un povero cagnolino sopra Castelnuovo, in località Mesole insegna che se si vuole bene al proprio amico a 4 zampe non lo si lascia all'esterno dell'abitazione, da solo, di notte, alle porte del bosco sapendo, tra l'altro, che vi è la presenza documentata di predatori. Prendere con sé un cane o un qualsiasi altro animale è una responsabilità e lo è non solo verso gli altri esseri umani ma anche verso la fauna selvatica (ungulati ed altre prede inseguiti da cani liberi e magari feriti a morte sono molto più frequenti di quanto si pensi) e chi ne risponde è sempre l'uomo.