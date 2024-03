Bimbo di 7 anni in fin di vita per il formaggio contaminato, al caseificio il "marchio" per un prodotto. Il padre: "Al riconoscimento anche l'assessora Zanotelli, non si vergognano?"

La vicenda è iniziata nel 2017 quando un bambino ha contratto la malattia Seu dopo aver mangiato del formaggio contaminato a Coredo. Da quel momento non si è più ripreso. Nei giorni scorsi è stato dato un marchio di qualità ad un formaggio prodotto dalle stesso caseificio e all'evento era presente anche l'assessora Giulia Zanotelli. Il padre a il Fatto Quotidiano: "Ma non si vergognano? Non sanno che il mio bambino ha contratto l’Escherichia coli perché utilizzavano un tubo per il trasferimento del latte che era sporco di feci? E che il presidente e il casaro sono stati condannati per lesioni gravissime?”