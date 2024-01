''Col favore delle tenebre'' segano l'autovelox dei record sul Passo Giau, il Comune: ''Non ci facciamo intimorire. Sporta denuncia e pronti a reinstallarlo''

COLLE SANTA LUCIA. E' stato letteralmente segato, tagliato di netto per lasciarlo lì, nella neve, a sfregio. Il Comune di Santa Lucia spiega che il sindaco Paolo Frena sporgerà denuncia ai carabinieri per individuare i responsabili e tutelare gli interessi della comunità e annuncia che ripristinerà il prima possibile la strumentazione. Di cosa stiamo parlando? Dell'autovelox dei record di Passo Giau.

Un rilevatore che fa parte di una rete di controllo tesa a far ridurre la velocità di chi affronta il passo che in un modo o nell'altro serve Cortina, Colle Santa Lucia, Selva e San Vito di Cadore e che è spesso stato teatro di incidenti e situazioni spiacevoli con motocilisti che sfrecciavano sui tornanti e auto lanciate in modalità rally.

Da 15 anni a questa parte la provinciale del Passo Giau è monitorata e solo nel 2021 il comune di Colle Santa Lucia aveva ''guadagnato'' oltre 500mila euro per gli ''eccessi di velocità'' rilevati da quell'autovelox. Una somma enorme se si pensa che il comune conta circa 350 abitanti e infatti quando era uscita la notizia il primo cittadino commentava che con buona probabilità, in rapporto al numero di abitanti si trattava dell'autovelox più ''remunerativo'' d'Italia per la comunità comunale.

Ma gli autovelox, si sa, non piacciono a tutti, anzi. E così ecco che nella notte qualcuno ha deciso di vendicarsi sullo strumento di rilevazione segandolo di netto. Una metodologia ben nota e già vista su altri autovelox soprattutto in Veneto tanto che c'è già chi parla di ''killer'' degli autovelox. A Rovigo, per esempio, sono stati 8 i pali abbattuti più o meno tutti con la stessa tecnica. Il fatto, però, come detto, non resterà impunito. Questo il commento del Comune.

In mattinata, su segnalazione di alcuni passanti è stato ravvisato l’abbattimento, a lato strada, del palo su cui è installata la strumentazione per il controllo elettronico della velocità al Passo Giau, in loc. Piezza.

Un atto che l’amministrazione comunale ritiene deplorevole ed irrispettoso verso tutta la comunità collese, non abituata di certo a questo tipo di azioni, anche per il fatto che l’azione si è svolta con tutta probabilità con il favore delle tenebre nella giornata di martedì sera.

Nella mattinata di domani il sindaco Frena provvederà a sporgere denuncia presso i carabinieri al fine di tutelare gli interessi del Comune di Colle Santa Lucia e poter individuare l’autore del deprecabile gesto da parte delle forze dell’ordine preposte.

L’amministrazione comunale con i suoi uffici si attiverà comunque da subito per ripristinare nel più breve tempo possibile la strumentazione di controllo e valuterà anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza affinché situazioni del genere non si verifichino più in futuro.

Questo atto non intimorisce l’amministrazione comunale nell’attività di controllo della velocità al Passo Giau, ma rende invece ancor più consapevoli gli amministratori dell’ importanza di questo strumento nell’ottica di contrastare quanti utilizzano impropriamente la strada che porta al Passo Giau.