Dentro le gallerie del cantiere della ciclovia del Garda: ecco come avanzano i lavori (FOTO) sotto la Ponale

RIVA DEL GARDA. Proseguono a marcia spedita i lavori per la ciclovia del Garda e negli scorsi giorni si è svolto un sopralluogo per verificare lo stato dell'arte degli interventi della Unità Funzionale 1.2 (Sottopasso Ponale - Galleria Orione): l'opera Francesco Misdaris, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano, nonché il geologo Claudio Valle, consulente del commissario Misdaris per la Ciclovia.

Durante il sopralluogo sono stati illustrati i dettagli tecnici del progetto: in particolare si sono potute osservare le diverse fasi costruttive delle gallerie, sia di quelle esistenti che sono state consolidate, sia delle gallerie nuove che sono state costruite in modo da ammortizzare l'impatto di massi di grossa volumetria. Nel percorso è stata ricavata anche una sezione per permettere il passaggio del mezzo di emergenza, inoltre è in fase di realizzazione il mascheramento esterno, in diversi toni di grigio, che, a distanza, consente all'opera di confondersi col cromatismo delle rocce. Infine sia le gallerie nuove che quelle esistenti saranno abbellite con decorazioni artistiche progettate dall'architetto Ferrari.

Lo stato dell'arte della Ciclovia, tratto trentino, con focus in particolare sulla sponda ovest affidata al commissario Misdaris, è il seguente:

UF 1.2 Sottopasso Ponale - Galleria Orione importo opere 9,6 milioni di euro - ultimazione lavori luglio 2025 - in fase di esecuzione dei lavori: importo lavori eseguito 2,8 milioni di euro; questo intervento consentirà il raggiungimento della spiaggia “Sperone” che sarà riqualificata e attraverso la realizzazione del collegamento con il complesso fortificatorio “Tagliata del Ponale” sarà possibile raggiungere il sentiero del Ponale;

UF 2 Galleria di Orione - Foce del Ponale importo opere 10,3 milioni di euro - ultimazione agosto 2026 - in fase di progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE);

UF 3.1 Confine Lombardia - Galleria delle Limniadi, importo opere 2,6 milioni di euro - ultimazione settembre 2024 – lavori da poco iniziati;

UF 3.2 Galleria Limniadi - Località Gola importo opere 7 milioni di euro euro - ultimazione marzo 2026 - in fase di aggiudicazione dei lavori;

UF 3.3 Località Gola - Galleria dei Titani importo opere 5,8 milioni di euro - ultimazione febbraio 2026 - in fase di aggiudicazione dei lavori;

UF 3.4 Galleria dei Titani - Foce del Ponale importo opere 24 milioni di euro euro - ultimazione dicembre 2026 - in fase di stesura del progetto esecutivo;

UF 3.5 (unità funzionale aggiuntiva) Messa in sicurezza pareti rocciose soprastanti l’intero tratto UF 3 importo opere 5,3 milioni di euro - ultimazione novembre 2025 - in fase di stesura del progetto esecutivo;

UF18 Torbole centro - Riva del Garda, in fase di esecuzione dei lavori - ultimazione giugno 2026, importo opere 4,2 milioni di euro, di cui 3,5 dai fondi PNRR;

UF19 Torbole - Nago, in fase di esecuzione dei lavori - ultimazione dicembre 2025, importo opere 3,9 milioni di euro, di cui 3,5 dai fondi PNRR.

Il quadro aggiornato vede un costo complessivo per la parte di competenza del commissario straordinario relativa alla sponda ovest pari a 61,7 milioni, che diventano 69 milioni di euro se si aggiungono anche le parti già completate; a questi vanno aggiunti gli importi per le UF 18 (4,1 milioni di euro) e 19 (3,9 milioni di euro).

Per la parte di competenza diretta delle strutture provinciali la situazione è: