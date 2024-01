Frana sulla statale e sulla ferrovia della Valsugana, lunga chiusura di strada e stop ai treni per la messa in sicurezza della parete

Negli scorsi giorni la frana sulla statale e sulla ferrovia della Valsugana. Il punto del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia di Trento a seguito del vertice in Prefettura a Vicenza

VALBRENTA. Una chiusura al traffico di 45 giorni e un'interruzione ferroviaria di 2 mesi. Queste le tempistiche per ripristinare i danni causati dalla frana che si è staccata negli sc orsi giorni tra Trentino e Veneto. Massi, anche di grandi dimensioni, e roccia hanno travolto venerdì scorso la statale e i binari (Qui articolo).

Questo emerge dal punto effettuato dal Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della Provincia di Trento a seguito del vertice in Prefettura a Vicenza.

"La Statale della Valsugana - spiega la nota della Provincia - rimarrà chiusa al traffico per 45 giorni all’altezza dell’abitato di San Marino (Comune di Valbrenta), a una decina di chilometri dal confine con il Trentino, mentre la ferrovia sarà interrotta a Primolano per altri 2 mesi".

Per quanto riguarda la viabilità, il collegamento è garantito dalla deviazione sulla Strada statale 50 bis/var che porta ad Arsiè (con il bivio per il Primiero), Feltre, Belluno o verso la pianura.

"Attualmente i servizi sostitutivi tra Primolano e Bassano non consentono di garantire le coincidenze bus/treno a Primolano", dice ancora la Provincia. "Non è possibile effettuare la fermata di S. Nazario in direzione Bassano, a causa della deviazione del percorso stradale. Trentino Trasporti e Trenitalia stanno elaborando un programma condiviso da attuare a partire dalla settimana prossima".

E' prevista inoltre la sospensione della circolazione ferroviaria sulla Valsugana per alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Stop ai treni dalle 8 alle 14 di domenica 21 gennaio. "Il servizio - spiega la Provincia - sarà comunque garantito con dei bus sostitutivi, sui quali però non sarà possibile il trasporto bici" (Qui articolo).