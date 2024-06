Il Drago Vaia è rinato a Lavarone: ecco la nuova scultura 'sorta' dalle ceneri della celebre opera di Martalar

“Con le sue 6 tonnellate di legno carbonizzato, 16 metri di lunghezza e 7 di altezza è la scultura di drago in legno più grande del mondo”. A Lavarone è arrivato il 'nuovo' Drago Vaia, sorto dalle ceneri della precedente opera dell'artista veneto Marco Martalar, distrutta da un incendio l'estate scorsa

LAVARONE. “Quanto banale e inutile è stato pensare che il tuo fuoco potesse uccidermi”. Sono queste le parole con le quali l'artista veneto Marco Martalar presenta la sua ultima opera in Trentino: ecco il 'nuovo' Drago Vaia, sorto a Lavarone dalle ceneri della celebre opera distrutta da un incendio la scorsa estate (Qui Articolo).

“Con le sue 6 tonnellate di legno carbonizzato – dice Martalar – 16 metri di lunghezza e 7 in altezza, è la scultura di drago in legno più grande del mondo. Realizzato con le radici della tempesta Vaia porta con sé la memoria di quello che è successo al suo predecessore”. I pezzi di legno sono infatti totalmente carbonizzati, volutamente bruciati dall'artista Martalar per ricomporre la nuova opera con l'utilizzo anche dei resti dell'incendio.

“Questo nuovo Drago – continua l'artista – non è solo a monito del rapporto tra essere umano e natura, ma è custode di memoria, di storie, un simbolo di rinascita e resilienza dove noi esseri umani dovremmo restare sempre umili davanti a madre natura”.

L'opera, dicono i responsabili di Lavarone Green Land, è visitabile già da oggi mentre l'inaugurazione è prevista per il giorno 1 luglio alle ore 11. La precedente opera, che aveva fin da subito riscosso un grandissimo successo anche a livello internazionale, era stata completamente distrutta da un incendio di natura dolosa nella notte del 22 agosto.

Dopo un lungo percorso che ha coinvolto moltissimi tra enti e cittadini (su GoFundMe la raccolta fondi lanciata dal sindaco di Lavarone Isacco Corradi ha raggiunto i 49.935 euro) oggi finalmente il 'nuovo' drago è tornato a spiegare le ali.