In Trentino nel 2023 sono scomparse nel nulla 34 persone. Sono oltre 200 le denunce presentate in regione

I dati sono contenuti nella relazione annuale elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. In Trentino Alto Adige sono 55 le persone scomparse nel 2023 e ancora da ritrovare

TRENTO. Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa di persone in Italia. Numeri in aumento rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni alle Forze di polizia erano state in tutto 24.369.

A fotografare il fenomeno sono i dati della relazione annuale elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Nel report vengono esaminati i dati relativi alle denunce e ai ritrovamenti che si sono registrati lo scorso anno nel nostro Paese, operandone un confronto con quelli del 2022, per analizzare l’andamento del fenomeno e individuare ogni possibile iniziativa volta a rendere ancora più efficaci le azioni che su questo fronte vengono messe in campo.

Quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori: in particolare su 21.951 complessive, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Un dato che, rispetto al 2022 - quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri - fa registrare un aumento soprattutto in relazione ai secondi.

La relazione opera una disamina anche in riferimento al requisito della nazionalità: 19.646 denunce sono riferite a cittadini stranieri e 9.669 ad italiani. Sul fronte dei ritrovamenti, sono state 14.159 le persone scomparse nel 2023 e rintracciate nel corso dello stesso anno. Un numero a cui vanno aggiunti i 1.573 ritrovamenti di soggetti di cui si erano perse le tracce negli anni precedenti.

IL TRENTINO ALTO ADIGE

Fra Trento e Bolzano sono state in tutto 211 le denunce presentate nel 2023 per persone scomparse e di queste 55 sono indicate come ancora da ritrovare. I ritrovamenti sono stati 156 e tre di questi sono stati rinvenuti deceduti.

Nello specifico il Trentino ha registrato 135 denunce. Sono 101 le persone ritrovate in vita mentre 34 persone sono scomparse nel nulla e non si sa più nulla di loro.

Numeri inferiori in Alto Adige: nel corso del 2023 sono state 76 le denunce, 3 le persone ritrovate decedute, 52 in vita. Ancora da ritrovare, invece, sono 21 persone.