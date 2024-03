Malattie psichiatriche, oltre il 10% di bambini e adolescenti colpiti. In Trentino un ddl per introdurre lo "psicologo di base". Demagri: "Casi in aumento"

TRENTO. Un professionista sul territorio a disposizione dei cittadini. Uno psicologo di famiglia o di base. E' l'importante figura prevista nel disegno di legge che vede come prima firmataria la consigliera provinciale di Casa Autonomia, Paola Demagri, assieme al collega Paolo Zanella del Partito Democratico e altri consiglieri della minoranza.

Sul tema è stata avviata la discussione in Quarta Commissione dove prossimamente si terranno le audizioni per capire come inserire una simile figura nel sistema sanitario trentino e soprattutto all'interno del percorso delle cure primarie.

“L’analisi dei bisogni che ci hanno sottoposto le persone incontrate in questi ultimi anni – ha spiegato la consigliera Demagri - le difficoltà degli psicologi che operano su tutto il territorio trentino a far fronte a tutte le richieste di presa in carico, le innumerevoli richieste di prestazione che arrivano ogni giorno ai medici di medicina di base e dei pediatri ci hanno dato motivo per elaborare questa proposta”.

Il disegno di legge è composto da otto articoli. Oltre ad indicare le finalità e individuare gli ambiti di intervento della psicologia delle cure primarie, vengono definite le competenze, i titoli e requisiti minimi che lo psicologo di cure primarie deve possedere e prevede, l'istituzione di un corso specialistico provinciale in psicologia delle cure primarie la cui frequenza costituisce requisito per lo svolgimento della professione di psicologo delle cure primarie.

“In alcune regioni come la Puglia, la Calabria e il Lazio – spiega Paolo Zanella – è già legge. Quella di uno psicologo di base è una figura fondamentale per avere un accesso di primo livello ai servizi di salute mentale. Il percorso avviato in commissione ci permetterà anche di capire come riuscire a ridisegnare la rete dei servizi presenti sul territorio”.

L’istituzione di questo servizio non può più essere rimandata dalla politica, poiché negli ultimi anni è aumentato il bisogno di supporto psicologico e la popolazione è sempre più consapevole dell’importanza della salute mentale, anche a seguito delle difficoltà psico-relazionali del periodo pandemico.

A confermare l'importanza di questa figura sono i dati. Negli ultimi anni il tema della salute mentale - anche a causa delle conseguenze del lockdown pandemico - è passato dall’essere tema ai margini del dibattito pubblico, all’essere questione centrale da attenzionare e di cui farsi carico.

Un’emergenza che colpisce soprattutto i giovanissimi, con il 10-20% di bambini e adolescenti colpiti e il 75% delle malattie psichiatriche che oggi insorge prima dei 25 anni.

Nel nostro territorio il 4% della popolazione (19.000 persone) soffre di sintomi depressivi, soprattutto donne (il 7%), le persone con difficoltà economiche (10%), disoccupate, casalinghe e pensionate (11%) e quelle che vivono sole. La percentuale di coloro che chiedono aiuto a un professionista è aumentata dopo il 2020.

La psicologia delle cure primarie rappresenta il primo livello dei servizi per la salute mentale con un ruolo preventivo, di promozione della salute, di intercettazione del disagio, di diagnosi e cura, di invio ai servizi di secondo livello. Darà la possibilità di avere una prima consulenza evitando le lunghe attese che oggi siamo costretti a sopportare , definirà il percorso più corretto e soprattutto sarà come il medico di base, gratuito.

“Con l’intervento legislativo – conclude Paola Demagri - ci si propone di dare una risposta diffusa, di prossimità e facilmente accessibile a questo disagio crescente e ai problemi psicologici che interessano sempre più persone. Un servizio che lavora in rete, cooperando con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i professionisti della salute mentale nel rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica di cittadini e cittadine. La psicologia delle cure primarie sarà erogata da libero professionisti convenzionati a livello ambulatoriale, nelle Case della comunità e, al bisogno, al domicilio dell’utente fragile, disabile o anziano”.