Trovare casa in Trentino? Difficile ma per i musulmani diventa impossibile. L'Imam: "Stiamo ricevendo molte segnalazioni, per le donne situazione peggiore"

Sono diverse le segnalazioni che ha ricevuto la comunità islamica del Trentino. L'Imam Aboulkheir Breigheche: "Molte persone o famiglie che hanno un estremo bisogno di una casa non riescono a trovarla perché stranieri e peggio ancora se sono musulmani. Come comunità cerchiamo sempre di dare una mano ma non è facile. Purtroppo questa situazione accade anche e soprattutto alle donne per l'abbigliamento tipico che le identifica"

Foto: Imagoeconomica

TRENTO. Referenze ottime, contratto a tempo indeterminato, tutti i requisiti necessari, ma quando si inizia a girare il Trentino per trovare una casa diventa un inferno. Sono molte le segnalazioni che stanno arrivando all'Imam di Trento Aboulkheir Breigheche. A numerosi musulmani trovare una casa è diventato ormai impossibile.

Preoccupa prima di tutto trovarsi davanti uno straniero e a far chiudere tante porte è anche l'abbigliamento tradizionale che viene indossato dalle donne. A denunciarlo a il Dolomiti è Aboulkheir Breigheche che guida la comunità islamica trentina e che negli ultimi tempi sta affrontando anche questo problema.

“Il clima nazionale che ci troviamo è quello che è” ci spiega. “Dobbiamo ricordarci che l'Italia è al secondo posto in Europa per quanto riguarda l'islamofobia. In Trentino devo dire che questo tema non è evidente ma c'è comunque un clima generale non bello nei confronti del diverso, dello straniero, peggio se è musulmano”.

Un clima che di certo non è aiutato dalle frasi o dichiarazioni che vengono pronunciate da chi ha ruoli politici a livello nazionale. Basti pensare a quello che sta accadendo dopo la decisione, presa all'unanimità, di una scuola in provincia di Milano di chiudere il 10 aprile per la festa di fine Ramadan, e sospendere quindi le lezioni. Non è nata solo una discussione ma una vera e propria campagna di odio, denigrazione e discriminazione verso la comunità musulmana che nelle scorse ore ha chiesto l'intervento di Mattarella.

A Trento, fortunatamente, l'Imam Aboulkheir Breigheche spiega che il clima nel corso degli anni è migliorato e che il problema che si sta facendo sentire è quello riguardante le difficoltà nel ricercare una cosa.

“Ci continuano arrivare segnalazioni – spiega a il Dolomiti – di persone, di famiglie, che hanno un estremo bisogno di una casa ma che nonostante abbiano tutti i requisiti pronti, come per esempio un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non riescono a trovare qualcuno che gli affitti un appartamento”.

Ci sono giovani coppie che girano mesi e mesi per trovare un alloggio e accanto alle poche disponibilità offerte per tutti da parte del mercato immobiliare in Trentino, si trovano le porte chiuse in faccia per l'essere musulmani o stranieri.

La comunità islamica sta cercando con le proprie forze di aiutare che non riesce a trovare casa. “Non è facile – continua Breigheche – ma per chi ci segnala questi problemi cerchiamo di attivarci immediatamente attraverso canali di nostra conoscenza oppure attraverso le associazioni. Purtroppo questa situazione accade anche e soprattutto alle donne per l'abbigliamento tipico che le identifica”.