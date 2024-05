Zanzara tigre, l'esperto avverte: “Ci aspettiamo 'un'esplosione' nella proliferazione degli insetti. Importante fare attenzione ai ristagni”

ROVERETO. “I primi risultati dalle operazioni di monitoraggio arriveranno nei prossimi giorni, ad oggi possiamo però dire che ci aspettiamo una 'esplosione' nella proliferazione della zanzara tigre sul territorio non appena le temperature si alzeranno”. A parlare è il biologo della Fondazione Museo Civico di Rovereto Gionata Stancher, che da anni si occupa del monitoraggio dei fastidiosi insetti in Vallagarina e nell'Alto Garda dove, proprio nella giornata di oggi, i tecnici del Museo hanno dato il via ai trattamenti anti-zanzare nelle aree pubbliche.

Se a livello di 'sensazione', infatti, sembra siano relativamente poche le zanzare tigre in circolazione in questa primavera 2024 (nei prossimi giorni, come anticipato, arriveranno poi i primi risultati numerici dei monitoraggi iniziati la scorsa settimana), gli esperti hanno dato il via alle operazioni (anche con i prodotti larvicidi) proprio guardando alle prossime settimane, quando con l'aumento delle temperature si teme una proliferazione velocissima degli insetti favorita dai molti ristagni d'acqua che si sono formati dopo le ultime piogge (mentre le previsioni vedono ancora precipitazioni diffuse in Trentino nei prossimi giorni, Qui Articolo).

“Diciamo che in questa fase è come se ci trovassimo nella quiete prima della tempesta – continua Stancher – e quando la colonnina di mercurio si alzerà la proliferazione aumenterà improvvisamente, favorita dalla disponibilità di acqua stagnante nei centri urbani. Per questo è importante che i cittadini prestino attenzione ai ristagni presenti su balconi, nei giardini e in generale in tutte le aree private mentre noi lavoriamo a livello pubblico, con i trattamenti nei parchi e in tutte le aree a rischio. Quest'anno 'l'esplosione' per quanto riguarda le zanzare tigre è in ritardo, ma anche siti che in altre annate potevano essere difficilmente colonizzati in questa stagione saranno possibili focolai: è importante quindi che tutti collaborino fin da subito”.