Ecco le band che si contendono la possibilità di aprire il concerto di Vasco Rossi da 120mila persone

TRENTO. È quasi tutto pronto per il maxi-concerto di Vasco Rossi che porterà alla Trentino music arena 120mila persone. Nel frattempo prosegue il contest per stabilire quali band apriranno l’esibizione del rocker modenese.

Saranno 6 le band meticolosamente selezionate fra Trentino-Alto Adige e Land del Tirolo (che compongono l’area dell’Euregio) attraverso il concorso “In arena per Vasco”, organizzato da Intersuoni-Associazione Crisalide in collaborazione con Big Bang srl.

Un evento, quest’ultimo, che conta il maggior numero di adesioni mai registrate in qualsiasi altro concorso dell’Euregio: infatti sono stati 191 i gruppi che si sono iscritti (143 quelli ammessi). Dopo varie selezioni, fra gruppi e artisti, sono rimasti in 16 a contendersi un posto sul palco di Vasco Rossi.

Un contest che ha visto esibirsi live oltre 60 band durante 14 concerti. Un vero e proprio “Euregio Rock Tour” che ha interessato Trento, Bolzano, Fondo, Nomi e Levico. Il lavoro della giuria si è rivelato particolarmente arduo, scegliendo di portare in finale 16 gruppi anziché 12: Atop the Hill; Darvaza Wave; Drimer; Hi Fi Gloom; Jambow Jane; Maitea; Maria Devigili Band; Michele Cristoforetti; Nascimbeni& Kino; Nereis; Pindarica Band; Poor Works; Shanti Powa; Simone Gamberi featuring ” Re 7 minore”; The Rumpled e Toolbar. Ospiti speciali fuori concorso il Coro Genzianella.

Prima d’ora, non era mai accaduto che Vasco facesse aprire un proprio concerto da sei band locali. Non solo, perché i gruppi vincitori del contest potranno seguire il rocker anche nelle altre date del tour.