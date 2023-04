Troppe richieste per "Mare fuori", cambio di location per l'appuntamento con i protagonisti della famosa serie tv: "Spostiamo l'evento al palazzetto"

L'evento, organizzato da Educa Immagine, in programma il 15 aprile, aveva già registrato il sold out settimane fa al Teatro Zandonai. Dopo il sold out, ora con il cambio di location, saranno disponibili ulteriori posti. L'assessore Bisesti: "Mancano pochi giorni a quella che si preannuncia una vera e proprio serata evento"