Crisi, chiude i battenti il punto vendita Conbipel in centro storico a Trento: in 4 rischiano di rimane senza lavoro. Il sindacato: ''Situazione preoccupante''

Per i dipendenti c'è la possibilità, spiegano i sindacati, di un ricollocamento nei punti vendita vicini: "“Rimane comunque il rammarico di vedere ancora un negozio del centro storico di Trento chiudere i battenti e, il fatto che stavolta sia anche una grossa catena, non lascia presagire nulla di buono per il mantenimento dei livelli occupazionali nel comune di Trento. Crediamo che su questo anche le istituzioni locali a partire dal sindaco debbano iniziare a preoccuparsi”