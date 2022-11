Gli artigiani trentini cercano lavoratori: ecco come proporsi con o senza esperienza o specifica formazione

Ecco come partecipare ai “Career Day”. Complessivamente si tratta di quattro eventi di reclutamento e selezione di personale che si svolgeranno a partire da martedì 29 novembre, fino al 7 dicembre, facendo tappa a Cles, Rovereto, Trento e Arco: un vero e proprio “tour” provinciale per stimolare e qualificare l’occupazione nel settore dell’artigianato

TRENTO. Gli artigiani trentini cercano lavoratori e, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta in questo settore, Agenzia del Lavoro in collaborazione con l’Associazione Artigiani Trentino, propongono quattro “Career Day” dedicati. Si inizia martedì 29 novembre a Cles, appuntamento alle 15:00 presso la sede dell’Associazione Artigiani, mentre il giorno successivo, mercoledì 30 novembre, tocca a Rovereto con inizio sempre alle 15:00 presso il Centro per l’impiego in viale Trento 31.

Gli appuntamenti sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel mondo artigiano (giovani apprendisti o adulti), anche senza esperienza o specifica formazione, per ricoprire ruoli in particolare nei settori dell’edilizia, della falegnameria e dell’impiantistica. Le specifiche figure professionali ricercate dagli imprenditori artigiani del territorio spaziano da operai edili, falegnami, carpentieri, elettricisti, idraulici, termotecnici.

Durante gli incontri, le aziende artigiane potranno incontrare i candidati interessati a lavorare nel settore e, i partecipanti, farsi conoscere, sostenendo un colloquio direttamente con i datori di lavoro provenienti da diverse realtà della zona (Vallagarina, Valle di Non e Val di Sole, Valle dell'Adige e Rotaliana, Alto Garda e Ledro). Per partecipare a uno o più Career day è sufficiente candidarsi compilando il form di candidatura disponibile sul sito di Agenzia del Lavoro. I candidati idonei saranno ricontattati (via telefono e/o email) dal Centro per l'Impiego di Agenzia del Lavoro per confermare la partecipazione all'evento, con indicazione del luogo e orario.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/L-ARTIGIANATO-ASSUME-PARTECIPA-AI-C...