Il costo dell'energia elettrica in due anni è aumentato del 220%, cresce anche il gas. In Trentino Alto Adige per le aziende previsti rincari di 2 miliardi 465 milioni

TRENTO. Costi di energia elettrica e gas, per le aziende del Trentino Alto Adige una stangata che rischia di provocare una vera debacle all'intero sistema produttivo. A fotografare la situazione è il centro studi della Cgia di Mestre che stima in circa 106 miliardi di euro il costo aggiuntivo che le imprese italiane subiranno quest’anno a causa dei rincari.

La stima è stata calcolata dall’Ufficio studi che è giunto a questo risultato ipotizzando, per l’anno in corso, gli stessi consumi registrati nell’anno pre-pandemia, applicando però per l’intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi sei mesi.

Un costo aggiuntivo, spiega la Cgia che potrebbe essere addirittura sottostimato “se dal prossimo autunno la Russia dovesse chiudere ulteriormente le forniture di gas verso l’Europa, è probabile che il prezzo di questa materia prima subirà un’impennata che spingerà il costo medio dell’ultima parte dell’anno ad un livello molto superiore a quello registrato nei primi sei mesi del 2022”.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Secondo i calcoli fatti dal centro studio della Cgia di Mestre, per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, rispetto al 2019, si stima che le aziende avranno costi addizionali per 2 miliardi 465 milioni.

A livello territoriale le realtà che più delle altre subiscono i rincari maggiori sono dove la concentrazione delle attività imprenditoriali è più elevata. Se, rispetto al 2019, in Lombardia il costo aggiuntivo per far fronte ai rincari di luce e gas toccherà quest’anno i 24,4 miliardi di euro, in Emilia Romagna sarà di 12,4, in Veneto di 11,8 e in Piemonte di 9,8 miliardi. Oltre il 63 per cento dell’extra costo totale nazionale di luce e gas è in capo alle aziende del Nord.

Nell’ultimo anno gli incrementi di prezzo per le imprese sono stati spaventosi. Quello dell’energia elettrica è aumentato del 220 per cento, il prezzo del gas, invece, sempre nell’ultimo anno è cresciuto addirittura del 274 per cento.