Ogni settimana una famiglia perde la casa: solo a Trento dal 2020 si contano 180 sfratti

Sono 1.093 i nuclei familiari che nella Comunità della Val d’Adige hanno chiesto (e ottenuto) il contributo all’affitto perché si trovano in difficoltà economiche. Negli ultimi due anni e mezzo sono stati 147 gli sfratti per morosità, il Comune: “Sempre più persone si rivolgono ai nostri sportelli per il problema della casa”

TRENTO. Dal 2020 sono stati 180 gli sfratti avvenuti a Trento. Nonostante il blocco imposto per decreto (scaduto a inizio 2022) le procedure sono comunque proseguite con il picco che è stato registrato proprio tra luglio 2020 e novembre dello stesso anno, subito dopo il primo lockdown, con 44 sfratti avvenuti nel capoluogo. I dati forniti dal tribunale di Trento (aggiornati ad agosto 2022) raccontano che in appena due anni e mezzo ci sono stati 147 sfratti per morosità e altra causa, 33 quelli per finita locazione.

Sono numeri allarmanti che ancora una volta dimostrano la consistenza di quella che in Trentino ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza per la casa. A far lievitare i prezzi sono soprattutto gli appartamenti turistici e quelli che vengono affittati agli studenti che sono costretti a pagare fino a 300 euro per una singola stanza. Nel mezzo ci sono stati i problemi provocati dalla pandemia con molte famiglie che hanno perso il lavoro e con esso le proprie fonti di reddito.

A far lievitare i prezzi degli appartamenti hanno contribuito anche le piattaforme online come Airbnb ma diverse criticità si segnalano anche nel settore dell’edilizia popolare. Il risultato però è sempre lo stesso: trovare una casa nel capoluogo a un canone accessibile è quasi impossibile, ancora di più se sei straniero.

Anche il Comune di Trento rileva un maggior numero di persone che si rivolgono ai propri sportelli per il problema della casa: “C’è una maggiore pressione – fanno sapere dagli uffici delle Politiche sociali – anche perché il blocco degli sfratti è scaduto, il fatto di trovarsi senza casa può innescare tutta una serie di ulteriori criticità per le famiglie”. Avere un tetto sopra la testa infatti, è indispensabile per la stabilità di qualsiasi nucleo famigliare, senza si rischia di andare incontro a problemi che via via diventano insormontabili e le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali per avere una sistemazione spesso vengono separate.

Come se non bastasse per via dell’aumento dei costi della vita e del caro bollette quella che è già emergenza potrebbe persino aggravarsi. Complessivamente, nell’ultimo periodo, sono stati 4.403 i nuclei presi in carico dall’Ufficio politiche sociali del Comune di Trento, cioè 6.065 persone. Solo nel 2021 sono state 1.174 le famiglie con minori che si sono rivolte ai Servizi sociali.

Il fatto è che gli strumenti in mano all’Amministrazione sono limitati. Il cosiddetto contributo all’affitto è uno strumento previsto dalle norme provinciali e gestito da Comuni e Comunità di Valle che viene concesso alle famiglie che hanno stipulato un contratto di locazione sul libero mercato e si trovano in difficoltà economiche. Al netto di una procedura abbastanza articolata e alla presenza di una graduatoria le amministrazioni possono arrivare a concedere fino a un massimo di 300 euro.

L’ultima graduatoria approvata, che potrà essere soddisfatta per intero, è riferita alle domande raccolte nel periodo luglio-novembre 2021. Per quanto riguarda il territorio della Val d’Adige (che comprende i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme), il contributo è stato concesso a 1.093 nuclei familiari, per un importo impegnato di 2.246.492,95 euro. Il timore però è che nei prossimi mesi questi numeri siano destinati ad aumentare.