Sciopero generale, dall'emergenza salariale al mancato rinnovo dei contratti: anche in Trentino centinaia di lavoratori in corteo

Il corteo è partito da piazza Fiera fino al commissariato del Governo, in corso 3 Novembre, dove si sono svolti diversi interventi. Al centro della protesta l’emergenza salariale che in Italia e in Trentino sta rendendo molto complicata la vita dei lavoratori dipendenti e dei pensionati

TRENTO. Molti i lavoratori che hanno deciso quest'oggi di partecipare al corteo promosso da Cgil e Uil del Trentino in occasione dello sciopero generale proclamato a livello nazionale.

A fermarsi per l'intera giornata o intero turno di lavoro sono le addette e gli addetti del comparto pubblico e quelli di appalti e servizi regolamentati e non che operano nei settori pubblici, cioè scuola, università, ricerca, poste e servizi postali, vigilanza privata, pulizie e multiservizi, ristorazione collettiva, cooperative sociali, igiene ambientale e consorzi di bonifica

Il corteo è partito da piazza Fiera fino al commissariato del Governo, in corso 3 Novembre, dove si sono svolti diversi interventi.

Al centro della protesta l’emergenza salariale che in Italia e in Trentino sta rendendo molto complicata la vita dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che da due anni subiscono l’incremento dei prezzi.

“Nell’ultimo triennio i prezzi sono cresciuti del 15%, pesando soprattutto sui redditi fissi medio bassi – hanno denunciato i segretari provinciali di Cgil e Uil, Andrea Grosselli e Walter Alotti -. I lavoratori hanno perso così due mensilità in un anno. A peggiorare il quadro anche il mancato rinnovo dei contratti: in Italia 10 milioni di dipendenti del settore privato hanno i contratti scaduti da anni. Una situazione ormai inaccettabile che non si risolve con il taglio del cuneo fiscale. Senza il rinnovo dei contratti di quei risparmi beneficiano le imprese. Il Governo non fa nulla per aumentare il potere negoziale dei lavoratori. Ha affossato il progetto di salario minimo e non sostiene la contrattazione collettiva”.