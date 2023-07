Un progetto da 10 milioni di euro per salvare lo stabilimento di Safilo a Longarone

LONGARONE. Un progetto che si dispiega in 36 mesi e investimenti complessivi per 10 milioni di euro. Questi, in sintesi, due dei punti cardine del piano per lo stabilimento di Safilo a Longarone presentato dall'imprenditore Carlo Fulchir, già protagonista del salvataggio dello stabilimento Safilo di Martignacco in Friuli Venezia Giulia e della sua Innovatek.

Il progetto, riporta il Sole 24 Ore, presentato questa mattina all'incontro previsto tra le parti sociali e ospitato dalla Regione Veneto nella sede di Veneto Lavoro a Mestre, prevede il progressivo riassorbimento del personale nell'arco dei 3 anni previsti dal piano (80 il primo anno, 140 il secondo fino ad arrivare a 210 alla fine del terzo anno) e conta su di una dotazione finanziaria iniziale di 6 miliardi di euro per Innovatek, lo strumento societario che permetterà l'attuazione del piano di rilancio.

Saranno quattro le “business unit” attive nello stabilimento: le prime due opereranno, conto terzi, in specifici segmenti della lavorazione delle montature. La terza, grazie ad un investimento di circa 8 milioni di euro complessivi prevede la progettazione e realizzazione, in partnership con una società terza, di lenti oftalmiche mentre la quarta business unit, realizzerà occhiali prenotati per farmacie e ottici.