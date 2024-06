Il numero uno de La Sportiva designato a guidare Confindustria, Lorenzo Delladio indicato quale presidente degli industriali trentini

Il prossimo presidente di Confindustria in Trentino sarà Lorenzo Delladio, numero uno de La Sportiva. Nelle prossime settimane il futuro presidente dovrà predisporre il programma di mandato per il quadriennio 2024/2028 e individuare i cinque vice presidenti

TRENTO. E' Lorenzo Delladio il prossimo presidente di Confindustria in Trentino. Il numero uno de La Sportiva è stato designato dal Consiglio generale di palazzo Stella.

Già vice presidente di Confindustria Trento, Delladio è il presidente dell'azienda di Ziano di Fiemme, leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento tecnico per la montagna.

Si è concluso il lavoro di consultazione della Commissione di designazione: un iter partito nell'aprile scorso e nel corso del quale i tre “saggi”, gli imprenditori associati Rocco Cristofolini (Unionporfidi), Mirco Pellegrini (Novurania) e Sergio Sighel (Laboratorio Trentino), hanno incontrato e raccolto le valutazioni espresse dalla base associativa.

Nelle prossime settimane il futuro presidente dovrà predisporre il programma di mandato per il quadriennio 2024/2028 e individuare i cinque vice presidenti, che saranno votati in blocco in occasione di una successiva riunione del Consiglio generale.

Il nominativo di Lorenzo Delladio e della sua squadra di presidenza saranno quindi sottoposti al voto dell’Assemblea del prossimo 8 ottobre per l’elezione, come previsto dallo Statuto di Confindustria Trento.