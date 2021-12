Dal “volgarotto” ai belati da pecora, in Consiglio la maggioranza insulta le opposizioni. Dallapiccola: “Fatti che squalificano le istituzioni”

TRENTO. In questi giorni in Consiglio provinciale è in corso una “maratona” per approvare il bilancio provinciale, il provvedimento che più di tutti inciderà sull’assetto del territorio perché andrà a stabilire come e quando investire le risorse. Tra i vari ordini del giorno discussi uno riguardava la messa in sicurezza di un breve tratto di ciclabile in un Comune del Trentino, già in corso d'opera. È qui che è intervenuto il consigliere del Patt, Michele Dallapiccola, per chiedere di concentrarsi su provvedimenti di più ampio respiro: “Ben vengano le ciclabili ma forse è il caso di discutere di temi che riguardano l’intera Provincia e non un attraversamento fuori dalla porta di casa”.

Il consigliere delle Stelle alpine però è stato interrotto da un belato, proveniente dai banchi della maggioranza. “Le amenità non si sono fermate lì – rimarca Dallapiccola – dalla stessa parte dell’emiciclo, attraverso un detto popolare stravolto nel suo significato un altro consigliere della maggioranza mi ha dato dell’asino, salvo scusarsi poco dopo. Questi fatti squalificano Consiglio e i consiglieri”.

Ad ogni modo, tralasciando l’ennesimo siparietto, per rispondere a Dallapiccola è arrivato l’intervento nientemeno che del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti che ha iniziato a elencare una serie di opere pubbliche da finanziare. Fra queste anche il tanto discusso raddoppio della Valsugana. “Questo resta il più misterioso e aleatorio degli impegni promessi dalla Lega – afferma Dallapiccola – volendola osservare da un punto di vista meramente economico finanziario, lo strano progetto della Giunta leghista consiste nell’investire in Valsugana 60 milioni di euro per realizzare una superstrada nel comune di Ospedaletto”.

Secondo l’autonomista ci si dovrebbe chiedere se non sia possibile spendere meglio questi 60 milioni. “La sicurezza è importante ma non certo impiegare mezzo minuto di meno per transitare da Villa Agnedo a Grigno. In Valsugana, con 60 milioni di euro, si potrebbe attivare un nuovo Patto Territoriale. Si potrebbe stimolare la nascita di nuove piccole attività economiche, disseminate sull’intero territorio, risulterebbero particolarmente sostenibili. Altro che autostrade”.

Per confermare il clima di tensione che si respira in Consiglio c’è anche un altro episodio avvenuto nelle scorse ore. Come spiega il consigliere di Futura, Paolo Zanella, il presidente della Provincia lo avrebbe apostrofato in modo discutibile. “Fugatti in Aula mi ha dato del volgarotto. Poco dopo ha incensato Sgarbi”, il laconico commento di Zanella.