Valdastico, Fugatti ribadisce l'intenzione di farla (l'intervento economico vale circa 2 miliardi di euro). Intanto via libera all'iter per la variante al Pup

TRENTO. Allargare l’area di collegamento fra Trentino e Veneto e dunque via libera all'iter che porterà, tra circa 9 mesi, alla definizione della variante al Pup che dovrà essere approvata dal Consiglio provinciale dopo un confronto con i territori e a conclusione di un approfondito percorso di analisi di carattere tecnico, ambientale, sociale ed economico.

È questo l’obiettivo del documento preliminare per l’adozione della variante al piano urbanistico provinciale, relativa al corridoio di accesso ad est, presentato ieri pomeriggio a Rovereto ai sindaci della Vallagarina dal presidente della Provincia, Fugatti, accompagnato dai dirigenti Roberto Andreatta e Raffaele De Col.

''La variante al Pup - spiega la Pat in un comunicato ufficiale - è stato chiarito, non conterrà dunque una vera e propria ipotesi progettuale relativa alla Valdastico, anche se, è stata ribadita dal presidente la volontà della Giunta provinciale di portare avanti l’opera per la quale è previsto un intervento economico di circa 2 miliardi, non a carico della Provincia, e per la quale, già nel 2016, furono approvati accordi e documenti che andavano in quella direzione''.

Come noto i tracciati, però, erano diversi da quelli ipotizzati oggi e che vedrebbero la Valdastico del presidente Fugatti e della sua Giunta uscire a Rovereto Sud. In questo caso, quindi, ''avanti tutta'' nonostante la fiera opposizione di praticamente tutti i sindaci della Vallagarina e non solo quelli (anche se nelle ultime ore il candidato alla carica di primo cittadino di Terragnolo Franco Bruno ha chiarito di essere in linea con l'amministrazione provinciale leghista QUI IL VIDEO).

Al momento, comunque il Pup, dovrebbe essere un ampliamento urbanistico - è stato detto nel corso dell’incontro - che non contiene ipotesi progettuali, ma che intende individuare tutta una serie di soluzioni che hanno come obiettivo quello di allargare il corridoio infrastrutturale di interscambio della mobilità fra Veneto e Trentino, estendendola da Trento sud fino a Rovereto sud.