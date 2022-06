Fratelli d’Italia vuole denunciare gli attivisti che hanno paralizzato il traffico a Trento: “Inaccettabile che un manipolo di antagonisti blocchi il centro ”

TRENTO. Per protestare contro l’intervento al Festival dell’economia del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, gli attivisti della campagna Ultima Generazione, assieme a quelli di Extinction Rebellion, hanno bloccato il traffico in via Rosmini a Trento, all’angolo con via Verdi.

Gli attivisti hanno spiegato che si tratta di un’azione di disobbedienza civile e nonviolenta: “Il Ministro ha parlato dell’importanza delle rinnovabili, mentre si montano in Sicilia rigassificatori per i nuovi acquisti di gas liquefatto. Non si sa bene di quale Transizione Ecologica stia parlando, dato che il 90% dei progetti degli impianti rinnovabili è rimasto su carta”.

Ovviamente l’azione di protesta ha provocato diversi disagi alla viabilità e non sono mancate le discussioni con gli automobilisti fermi in colonna. Ora sulla vicenda è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi che ha affermato: “È inaccettabile che un manipolo di antagonisti si permetta di bloccare il centro di Trento. Si è verificata l’interruzione di pubblico servizio con cittadini rimasti impossibilitati a utilizzare i servizi pubblici. Denunceremo i protagonisti di questo episodio”.

Dal canto loro gli attivisti si sono detti pronti a nuove azioni di protesta: “Unendoci e agendo in modo determinato ma non-violento possiamo costringere il governo a interrompere i nuovi progetti di estrazione di gas sul suolo nazionale e sbloccare già a partire da quest’anno progetti su eolico e solare per dare un lavoro pulito e dignitoso a migliaia di cittadini”.