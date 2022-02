Il Trentino chiede di allentare le misure anti-Covid: “Via la capienza massima dai negozi e basta Ffp2 sugli impianti a fune”

TRENTO. Con la giornata di oggi sono cadute alcune restrizioni in materia di regole anti-contagio, fra queste l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. “Si tratta di una prima, importante, forma di allentamento delle misure restrittive per la pandemia, chiara conseguenza del miglioramento delle condizioni epidemiologiche”, commenta l’assessore al Turismo Roberto Failoni.

Lo stesso assessore però chiede un ulteriore passo avanti. “Abbiamo chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga di farsi promotore con il Governo di ulteriori forme di allentamento delle restrizioni”.

Più nel dettaglio, il Trentino chiede di eliminare la limitazione che prevede l’indicazione di una “capienza massima degli spazi” per i negozi. “Riteniamo questa misura eccessiva alla luce dell’introduzione dell’obbligo della Certificazione verde rafforzata per l’accesso a diverse tipologie di esercizi del commercio al dettaglio”, afferma Failoni.

Inoltre, in riferimento alla recente deroga ottenuta per gli stranieri con Green pass valido nel proprio Paese ma non Italia, la Provincia di Trento ritiene altrettanto ragionevole proporre l’eliminazione dell’obbligo di effettuazione del test per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da 6 a 9 mesi con vaccini riconosciuti. “Si tratterebbe di un ulteriore passo che ci uniformerebbe ancor più alle regole in vigore nel resto dell’Unione Europea”, insiste Failoni.

Infine, vista che ora per stare all’aperto non servirà più indossare la mascherina, il Trentino vorrebbe eliminare l’obbligo di utilizzo di mascherine Ffp2 sugli impianti a fune: “Questa disposizione può essere sostituita con l’obbligo di mascherine chirurgiche nella formula utilizzata la scorsa estate”, conclude l’assessore al Turismo.