L'ex esponente trentina del Pd, Margherita Cogo, ha deciso di aderire a Italia Viva

TRENTO. Margherita Cogo, ex esponente del Partito Democratico ed ex presidente della Regione dal 1999 al 2002 ha deciso di aderire al partito di Renzi, Italia Viva.

Ad annunciarlo è la senatrice Donatella Conzatti. “Sono legata a Margherita Cogo, l’unica donna presidente della Regione Trentino Alto Adige e vicepresidente della Giunta provinciale, da un lungo percorso di interventi e lavoro a favore delle donne. Oggi più che mai ci motiva il progetto di trasformare il Trentino in un territorio di vera cultura paritaria e ne siamo ancora ben lontani. E’ questa la direzione che ci indica la Costituzione da sempre, e oggi le linee guida del Pnrr e l’azione del Governo Draghi. Un faro, quello della cultura della parità, che è distintivo programma politico di Italia Viva tanto quanto essere europeisti, atlantisti, garantisti e a favore del lavoro e dello sviluppo”.

Il ritardo del Trentino in questo campo, ha spiegato sempre Conzatti, “è dannoso sia per la nostra società che per la nostra economia e autonomia”.

Dopo aver lasciato il Pd nel 2014, Margherita Cogo entra da oggi a far parte della cabina di regia di Italia Viva Trentino. “Siamo molto orgogliosi di darle il benvenuto” ha concluso Conzatti.