Quirinale, oggi il via alle votazioni. Ferrari e Conzatti: ''Il primo voto sarà scheda bianca, stiamo lavorando per trovare l'accordo''

Secondo le regole ci sarà uno scrutinio al giorno per deputati, senatori e delegati regionali: in tutto sono 1008 con 321 senatori, 629 deputati e 58 delegati regionali . Ferrari: "Oggi voteremo scheda bianca, come segnale che si attende di trovare la convergenza su nomi che uniscano"

TRENTO. Alle 15 di oggi si darà il via alle elezioni per il presidente della Repubblica e a meno di accordi dell'ultima ora a Montecitorio si andrà senza un nome comune.

Secondo le regole ci sarà uno scrutinio al giorno per deputati, senatori e delegati regionali: in tutto sono 1008 con 321 senatori, 629 deputati e 58 delegati regionali (con un seggio vacante dopo la morte del deputato di Fi Vincenzo Fasano).

Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e quindi di 672 voti. Dal quarto scrutinio, invece, basta la maggioranza assoluta con 505 voti.

Il Trentino Alto Adige contribuisce alla votazione con 23 rappresentanti. 13 sono deputati, 7 senatori e 3 i delegati regionali (Maurizio Fugatti, Sara Ferrari e Josef Noggler).

Nelle scorse ore si è tenuta la riunione del Partito Democratico che ha deciso per oggi di votare scheda bianca. A confermarlo è la consigliera provinciale Sara Ferrari a Roma come ''grande elettrice''. “Oggi voteremo scheda bianca, come segnale che si attende di trovare la convergenza su nomi che uniscano, in grado si rappresentare in modo largo i cittadini e le cittadine".

Sull'elezione è intervenuta anche la senatrice Donatella Conzatti di Italia Viva: “ Per oggi l'indirizzo è quello di votare scheda bianca per riuscire ad avere il tempo necessario di trovare un accordo più ampio possibile. I temi sul tavolo sono molti e si sta lavorando ad una soluzione".

Sempre a Roma anche il presidente Maurizio Fugatti della Lega Salvini come “grande elettore”. “Il centro destra – ha scritto su Facebook - è al lavoro per proporre candidati di alto profilo. Dobbiamo lavorare per un Presidente che abbia a cuore le autonomie spieciali”