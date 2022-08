Elezioni politiche, ecco tutte le liste e come si vota per i vari collegi del Trentino

Sono 13 in tutto i Parlamentari che verranno eletti in Trentino Alto Adige: ecco tutti i candidati della Provincia di Trento e quello che c'è da sapere in vista delle elezioni del 25 settembre

TRENTO. I partiti e le coalizioni hanno presentato i loro nomi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: ecco tutti i candidati e come si voterà. Nonostante l'entrata in vigore del taglio dei parlamentari, nel 2022 si voterà ancora con il Rosatellum, la stessa legge utilizzata per le politiche del 2018, anche se verranno eletti in tutto 600 parlamentari (400 alla Camera e 200 al Senato) invece che 945. Il sistema di riferimento è misto: un terzo dei seggi all'incirca verranno assegnati in collegi uninominali e altri due terzi in collegi plurinominali. Il Trentino Alto Adige però è, in questo caso, un'eccezione, visto che non elegge senatori al proporzionale. Dopo la riforma, in Regione il numero di parlamentari che verranno eletti è passato quindi da 17 a 13, dei quali 6 al Senato e 7 alla Camera (3 proporzionali e 4 maggioritari).

Il nostro territorio offre però un'altra 'anomalia' anche dal punto di vista politico: se infatti a livello nazionale il Partito Democratico ha raccolto intorno a sé una coalizione composta da +Europa, Sinistra Italiana/Verdi e Impegno Civico, nei collegi uninominali del Senato in Trentino Alto Adige è nato infatti il gruppo Alleanza democratica per l'autonomia, che vede la partecipazione anche del terzo polo, formato da Azione e Italia Viva. Al contrario invece, i partiti di Calenda e di Renzi presenteranno, come tutti, le loro liste nei seggi proporzionali ed in quelli uninominali alla Camera. La situazione rimane poi sostanzialmente quella già definita a livello nazionale, con l'alleanza di centro-destra formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e, oltre al centro-sinistra e al terzo polo, il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda gli autonomisti invece, Progetto Trentino, Svp e Patt si presenteranno uniti. Ecco tutte le liste ed i candidati nei vari collegi.

Partendo dai due collegi uninominali alla Camera in Trentino (Trento e Rovereto):

-Patt e Progetto Trentino candidano Lorenzo Ossanna a Trento e Stefano Bresciani a Rovereto

-La coalizione di centro-sinistra (formata da Partito Democratico, Verdi, Sinistra Italiana e +Europa) candida Sara Ferrari a Trento e Michela Calzà a Rovereto

-Il terzo polo (Italia Viva e Azione) candidano poi Roberto Sani a Trento e Alessia Tarolli a Rovereto

-La coalizione di centro-destra (formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Coraggio Italia) candidano Andrea De Bertoldi a Trento e Vanessa Cattoi a Rovereto

-Il Movimento 5 Stelle candida Rudi Tranquillini a Trento e Maurizio Dal Bianco a Rovereto

-La lista Italia Sovrana e Popolare candida Gianfranco Merlin a Trento e Michele Berti a Rovereto

-Unione Popolare candida Ivo Cestari a Trento e Irene Castellani a Rovereto

-La lista Vita candida Eliana Pecorari a Trento e Tommaso Pappalardo a Rovereto

Per quanto riguarda invece i tre collegi uninominali al Senato (Trento, Pergine e Rovereto), va ricordato che nel nostro territorio la coalizione di centro-sinistra ed il terzo polo si presentano uniti nel gruppo Alleanza democratica per l'autonomia:

-Patt e Progetto Trentino candidano Patrizia Pace a Trento, Roberta Bergamo a Pergine e Elena Albertini a Rovereto

-L'Alleanza democratica per l'autonomia candida Pietro Patton a Trento, Michele Sartori a Pergine e Donatella Conzatti a Rovereto

-Il centro-destra candida Martina Loss a Trento, Elena Testor a Pergine e Michaela Biancofiore a Rovereto

-Il Movimento 5 Stelle candida Paolo Minotto a Trento, Rosa Michela Rizzi a Pergine e Giulio Angelini a Rovereto

-La lista Italia Sovrana e Popolare candida Mattia Maestri a Trento, Roberto Cappelletti a Pergine e Giovanna Giugni a Rovereto

-Unione Popolare candida Valeria Allocati a Trento, Giuliano Pantano a Pergine e Claudio Della Volpe a Rovereto

-La lista Vita candida invece Susanna Fantini a Rovereto

In conclusione poi, ecco i listini per i tre seggi proporzionali alla Camera:

-Patt, Svp e Progetto Trentino candidato Dieter Steeger, Daiana Boller e Mauro Agosti

-Il Partito Democratico candida Sara Ferrari, Luca Zeni e Sara Endrizzi

-Verdi/Sinistra Italiana candidano Roberta Rigamonti, Mirko Carotta e Renza Bollettin

-Italia Viva e Azione candidano Massimo Mazzarella, Luisa Zambanini e Doriano Valer

-Fratelli d'Italia candida Alessia Ambrosi, Marco Galateo e Francesca Gerosa

-La Lega candida Diego Binelli, Vanessa Cattoi e Filippo Maturi

-Forza Italia candida Valentina Vezzali, Luigi Masato e Bruna Cunaccia

-Movimento 5 Stelle candida Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto e Maurizio Dal Bianco

-La lista Italia Sovrana e Popolare candida Maria Cristiano, Federico Monegaglia e Maria Rosa Avellino

-Unione Popolare candida Grazia Francescatti, Francesco Alberti e Patrizia Rigotti

-Gilet Arancioni candidano Cristina Pensavolta, Pietro Pappalardo e Simona Vinciguerra

-La lista Vita candida Renate Holzeisen, Francesco Cesari e Eliana Pecorari