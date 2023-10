E' il giorno del voto in Trentino Alto Adige, sette candidati presidente e 24 liste a Trento. In corsa 16 liste e 488 persone a Bolzano. Ecco le informazioni

Preparativi terminati e urne aperte in Trentino e in Alto Adige. Oltre 860 mila cittadini chiamati a votare per i Consigli provinciali

TRENTO. I preparativi sono finiti. E' il giorno del voto in Trentino Alto Adige. Oggi, domenica 22 ottobre, i cittadini sono chiamati a eleggere il presidente della Provincia di Trento e di Bolzano, così come il rispettivo Consiglio provinciale.

Sono 572 i seggi in Trentino a cui si aggiungono quelli speciali. Sono 441.510 gli aventi diritto (224.563 femmine e 216.947 maschi). Sono 7 i candidati alla Provincia di Trento: Elena Dardo (Alternativa), Filippo Degasperi (Onda, Unione popolare e La me val-Primiero Vanoi Mis), Sergio Divina (Alternativa popolare, Noi con Divina e Giovani per Divina presidente), il governatore uscente Maurizio Fugatti (centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia, La Civica, Patt, Lista Fugatti presidente e Fassa), Alex Marini (Movimento 5 stelle), Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare) e Francesco Valduga (centrosinistra: Italia Viva, Campobase, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Autonomia, Azione, Partito Democratico e Fascegn). Sono 784 le persone (391 donne e 393 uomini) in corsa per un posto in piazza Dante suddivisi in 24 liste.





Il sistema elettorale in Alto Adige è leggermente diverso. I 429.841 cittadini, compreso 42.197 elettori all'estero che potrebbero aver già espresso il voto per corrispondenza, possono scegliere tra 16 liste e un totale di 488 candidati. Le forze politiche in corsa sono Team K, Movimento 5 stelle, Enzian, Süd-Tiroler Freiheit, Partito Democratico, Verdi Grüne, Fratelli d'Italia, La Civica, Jwa - Wirth Anderlan, die Freiheitlichen, Forza Italia, Vita, Centro Destra. Svp-Südtiroler Volkspartei, Lega e Für Südtirol mit Widmann.





I 35 nuovi consiglieri altoatesini eleggeranno quindi la nuova o il nuovo presidente della Provincia e i suoi vice, oltre alle assessore e agli assessori per i prossimi 5 anni. Se a Trento bisogna aspettare il giorno successivo per lo scrutinio. A Bolzano il conteggio scatta alla chiusura dei seggi.

TRENTINO

Si vota nella sola giornata di domenica 22 ottobre appena terminate le operazioni preliminari (costituzione del seggio, controllo e timbratura delle schede) che iniziano alle 6 e i seggi restano aperti fino alle 22. Poi le operazioni di scrutinio sono dalle 7 di domani, lunedì 23 ottobre.



Gli elettori ricevono un’unica scheda dove sono stampati i nomi dei candidati presidenti, a fianco i simboli delle liste che li sostengono. È possibile votare il candidato presidente e una delle liste a questi collegate (cioè le liste che formano la relativa coalizione), con la possibilità di indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri delle lista scelta.

Per esprimere le preferenze si indicano i cognomi e, in caso di necessità, quando c'è la possibilità di confondere più candidati, anche i nomi, oppure la data e il luogo di nascita. Nel caso in cui l’elettore esprima solo un voto di lista, questo è comunque valido anche come voto al candidato presidente a cui la lista è collegata.

Non è ammesso il voto “disgiunto”, cioè non è possibile votare per un candidato presidente e nel contempo per una lista che non lo sostiene.

Attenzione alle preferenze di genere. L’elettore può decidere di non esprimere nessuna preferenza, oppure di esprimerne una soltanto o di esprimerne due. Nel caso esprima una doppia preferenza, i candidati prescelti devono essere di genere diverso, quindi candidato-candidata o viceversa.

Cosa accade se si votano due donne o due uomini? La seconda preferenza (solo quella) viene annullata, mentre la prima preferenza resta valida così come il voto alla lista ed il voto al presidente.

Ricordarsi la tessera elettorale. Per poter votare occorre esibire al seggio un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Se si ha smarrito la tessera elettorale oppure non è piena ci si può recare agli uffici elettorali del Comune di residenza, aperti anche domenica 22 ottobre, e chiedere una copia. Si ricorda inoltre che è proibito portare in cabina telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o riprodurre immagini.

ALTO ADIGE

Si vota dalle 7 alle 21 alla sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale, tra le 500 presenti in tutto l'Alto Adige.

La votazione si effettua barrando il simbolo della lista prescelta sulla scheda elettorale. Nelle righe a destra di ciascun simbolo è possibile esprimere un voto di preferenza per riga, per un massimo di quattro voti di preferenza in totale.

A tal fine dovrà essere indicato il cognome del candidato e in caso di omonimia anche il nome o il luogo o la data di nascita. Non è più possibile esprimere un voto di preferenza utilizzando il numero di lista del candidato. I voti di preferenza devono andare alle persone appartenenti alla lista, in caso contrario il voto di preferenza non è valido.

Per poter effettuare il voto si devono presentare la tessera elettorale e la carta d'identità. Chi non è in possesso della tessera elettorale o la possiede soltanto danneggiata, può ottenere un duplicato o un certificato sostitutivo presso l'Ufficio elettorale comunale. Gli uffici elettorali nei Comuni sono aperti dalle 7 alle 21 di sera.