Tensione Lega-FdI sul ddl disabilità di Ambrosi, la replica di Failoni: ''Il 90% delle proposte già in altre leggi. Noi sempre disponibili: polemica senza fondamento''

TRENTO. "Sono già stati stanziati e approvati 1,2 milioni per azioni in questo senso, il ddl di Fratelli d'Italia prevede provvedimenti che già esistono e sono polemiche che hanno fondamento". A dirlo l'assessore Roberto Failoni che interviene sul "contrasto" in maggioranza emerso sul disegno di legge con firma di Alessia Ambrosi. "C'è sempre stata la massima disponibilità per trovare le soluzioni più adatte e c'è un po' di meraviglia per l'uscita della consigliera".

Il ddl di Ambrosi è bloccato, un testo che si propone di rendere il Trentino un modello per l'accoglienza di ospiti disabili e che tratta i temi di disabilità, welfare, promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile. Un nodo evidenziato da Fratelli d'Italia è legato alla Commissione di competenza.

Il parere è atteso, infatti, dalla Seconda commissione che tratta di turismo, mentre Fratelli d'Italia chiede di spostare la valutazione in Quarta commissione. In Aula l'assessore Failoni ha proposto un emendamento sostitutivo per coinvolgere Trentino Marketing e le Aziende per il turismo d'ambito.

La consigliera Ambrosi, pur ringraziando l’assessore ha giudicato irricevibile la sua offerta perché ignora totalmente il principale obiettivo del ddl da lei proposto: la piena accessibilità al sistema turistico del Trentino delle persone con bisogni speciali, disabili e quindi con particolari esigenze. A suo avviso non è accettabile la sostituzione di questo approccio con un altro esclusivamente riferito ai settori del turismo e dello sport come suggerito da Failoni. Il ddl resta in Seconda commissione e si è votato per ascoltare l'assessora Segnana.

"Ma Lega ha paura di parte della sua stessa maggioranza? A rischio la possibilità di intercettare importanti finanziamenti nazionali. E svuotare il ddl sarebbe un duro colpo all'immagine turistica e all'inclusività del Trentino, non si può accettare questo metodo. E' strumento operativo e non può diventare un testo che contiene buoni propositi" (Qui articolo).

"Il ddl della consigliera tocca molti settori: sono state fatte diverse ipotesi, come per esempio ritirare il provvedimento e presentare due proposte: c'è sempre stata grande disponibilità e credo che il 90% delle risposte a questo ddl siano contenute in due leggi già esistenti. Per questo mi meraviglia l'uscita di Fratelli d'Italia", conclude Failoni.