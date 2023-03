Alla Music Arena campi da calcio, softball e un parco: ''Immaginiamo un'area che possa vivere tutti i giorni con l'outdoor. Le palestre invece sulla Destra Adige''

Il Comune di Trento lavora al piano urbanistico per sviluppare l'area di San Vincenzo a prescindere dai concerti. Il sindaco Ianeselli: "C'è richiesta di spazi per le attività sportive, pensiamo all'indoor in zona Destra Adige, mentre l'outdoor alla Trentino Music Arena"

TRENTO. "C'è una forte richiesta di spazi per le attività sportive indoor e outdoor, poi c'è l'esigenza di riuscire a far vivere l'area tutti i giorni". A dirlo Franco Ianeselli, sindaco di Trento, sull'area di San Vincenzo. "Lavoriamo al piano urbanistico ma la visione è quella di collocare diverse strutture per rispondere alle esigenze che emergono dal tessuto cittadino".

E' quasi passato un anno dal maxi concerto di Vasco Rossi per inaugurare la Trentino Music Arena, poi da quel fine maggio più nulla. La Trentino Marketing ha pubblicato il bando per l'affidamento dell'area, la stagione musicale dovrebbe ripartire con l'estate e intanto c'è stato l'investimento di altri 600 mila euro per messa in sicurezza e l'installazione di una recinzione a protezione di strada e ferrovia (Qui articolo).

Lato infrastrutture, le ipotesi preliminari indicano che nella parte a nord ci sono tre diverse aree per i parcheggi mentre il palinsesto, da bando, prevede almeno 7 eventi musicali nel 2023 e 10 eventi musicali nel 2024 e 2025, con pubblico pagante compreso tra le 7 mila e le 20 mila persone, nel periodo 15 maggio/30 settembre di ogni anno. Difficilmente nel prossimo futuro, come anticipato anche all'indomani del maxi concerto di Vasco Rossi, si vedranno eventi da 120 mila spettatori.

Un'area da 27 ettari da rivitalizzare e il Comune di Trento ragiona sulle opportunità di una zona così vasta. La richiesta del Trento è sul tavolo da tempo, cioè quella di poter avere a disposizione un centro sportivo e in questa ottica si pensa ai campi da calcio, almeno due terreni di gioco con possibilità di un terzo. Poi campo da softball, bike park e un parco.

"Il Trentinello e il campo da softball ricadono nell'area Not - dice Ianeselli - in generale c'è però richiesta di spazi per le attività sportive. Le strutture delle discipline indoor, come per esempio basket e pallavolo, le immaginiamo sulla Destra Adige, mentre quelle outdoor all'Area San Vincenzo.

Una tripartizione dell'area. "Pensiamo che il parcheggio vada dimensionato per servire nel migliore dei modi i concerti ma anche per avere gli spazi necessari per poter sviluppare altre iniziative: si deve ragionare sulle soluzioni per trovare le attività utili a garantire che la zona possa vivere tutti i giorni e non solamente in occasioni delle manifestazioni, anche perché il numero degli eventi previsti è ridotto".

L'idea quindi è, anche, di una zona sportiva corredata da edifici adibiti a funzioni sanitarie e di sicurezza. A completare il progetto la sistemazione degli svincoli di accesso all'area di San Vincenzo, la definizione delle parti di accesso alla via omonima e l'ampliamento dei marciapiedi che la costeggiano (Qui articolo). "La visione è quella di rendere attrattiva l'area 365 giorni a prescindere dai concerti", conclude Ianeselli.