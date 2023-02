Commissione dei 12, Calderoli nomina i 6 membri: c'è anche il braccio destro di Fugatti in Regione

I sei scelti da Roma sono Maurizio Cataldo, Mariano De Carli, Eleonora Maines, Alessandro Urzì, Johan Anton Walther von Herbstenburg e Marcello Di Francesco Torregrossa. Quest'ultimo era già stato nel gabinetto di Fugatti in Provincia e poi capogabinetto in Regione sempre del presidente trentino

ROMA. C'è anche quello che era il Capo di Gabinetto di Fuagatti nella commissione dei dodici di nomina ''statale''. Il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, ha infatti firmato il provvedimento di nomina dei 6 membri della Commissione dei Dodici che spettano allo Stato. Si tratta di Maurizio Cataldo, Mariano De Carli e Marcello Di Francesco Torregrossa per il Trentino, e di Eleonora Maines, Alessandro Urzì e Johan Anton Walther von Herbstenburg per l'Alto Adige.

Tra loro, dunque, oltre all'ex consigliere provinciale e regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì, oggi parlamentare del partito di Giorgia Meloni, c'è anche una delle figure più vicine a Fugatti negli ultimi anni. Di Francesco Torregrossa, infatti, romano classe 1981, è stato uno dei due addetti nominati da Fugatti per il suo ufficio di Gabinetto in Provincia nel 2019 (l'altra era la sindaca di Pieve Tesino Carola Gioseffi). Poi nel 2020 aveva preso il posto di Villotti, diventato presidente di Patrimonio del Trentino, all'ufficio di Gabinetto di Fugatti in Regione e ancora prima aveva avuto un contratto di collaborazione con il ministero della salute di cui Fugatti era stato sottosegretario nel 2018.

Ai sei, che, come detto, sono di nomina statale, si aggiungono i sei di nomina territoriale: due espressi dal Consiglio regionale, due ciascuno dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano. I sei membri territoriali sono Fabio Scalet e Manfred Schullian, nominati dal consiglio regionale, da Meinhard Durnwalder e Carlo Vettori, nominati dal consiglio della Provincia di Bolzano, e da Franca Penasa e Ugo Rossi, nominati dal consiglio provinciale di Trento.