Congresso Pd, Bonaccini arriva a Trento per lanciare la candidatura alla segreteria Dem. Dal Trentino più di 140 firme per sostenere la sua corsa

In Provincia di Trento sono state raccolte oltre 140 firme di iscritti Dem per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini alla guida del Partito Democratico

TRENTO. A contendersi la guida del Partito Democratico sono in quattro: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. In Trentino Bonaccini ha già incassato il sostegno di vari amministratori e figure di spicco all’interno del partito.

In particolare in Provincia di Trento sono state raccolte oltre 140 firme di iscritti al Pd per sostenere la sua candidatura. Ora inizia un percorso di confronto che porterà alle primarie del 26 febbraio, quando tutti gli elettori potranno scegliere la direzione del nuovo Partito Democratico. Nel frattempo, sui vari territori è già iniziata la campagna elettorale.

Proprio per questo il Trentino-Alto Adige sarà una delle prime regioni che saranno coinvolte nel tour che Bonaccini sta compiendo nel Paese. Dopo la convention di oggi e domani a Milano, Bonaccini sarà a Trento il prossimo 31 gennaio (prima ci sarà un passaggio anche in Alto Adige).

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si svolgerà allo Spazio foyer auditorium Santa Chiara, in via santa croce 67 a Trento alle 20e45. “Sarà un’importante occasione di confronto”, sottolinea il consigliere provinciale Luca Zeni che è anche il referente locale per il Comitato di Bonaccini.