Da Melinda alla Magnifica Comunità, l'Autonomia del Trentino viene studiata in Libia: "E' nato un Consorzio dei Comuni adattato a Tripoli"

Il progetto europeo “Rebuild - Research and Education Building Urban Institutions for Local Development” vede l'impegno del Trentino e del Friuli Venezia Giulia per sostenere il processo democratico in Libia. L'assessore Gottardi: "Le nostre strutture impegnate sul fronte decentramento amministrativo, servizi e sviluppo territoriale sostenibile"

TRENTO. La nascita di un "Consorzio dei Comuni" libico che si ispira a quello del Trentino, l'infrastrutturazione di una rete tra amministrazioni, la gestione dei servizi pubblici e la creazione di una filiera ittica. La Libia cerca di costruire le proprie fondamenta dopo 40 anni segnati dalla dittatura del colonnello Gheddafi e una lunga fase di instabilità politica. E' tempo di primi bilanci del progetto "Rebuild" che vede l'impegno della Provincia di Trento in qualità di capofila e il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Valorizzare l’esperienza del Trentino in materia di autogoverno e sviluppo territoriale sostenibile a sostegno del consolidamento democratico in Libia: questo il cuore del progetto europeo quadriennale “Rebuild - Research and Education Building Urban Institutions for Local Development”, un piano che coinvolge il Centro per la cooperazione internazionale, dieci università e altrettante municipalità libiche.

"L’obiettivo specifico del progetto è contribuire al rafforzamento dei servizi pubblici locali in Libia attraverso un percorso di capacity building di amministratori e funzionari locali per la definizione di politiche territoriali eque, sostenibili e inclusive in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite", commenta l'assessore Mattia Gottardi. "Il progetto raccoglie e prosegue l’eredità della Convenzione di Nicosia, un programma di cooperazione decentrata promosso dal Comitato europeo delle Regioni che già dal 2016 prevedeva la relazione tra territori libici ed europei".





Il progetto ha preso avvio nel 2021 e già a settembre di quell'anno c'è stata una prima visita di una delegazione libica in Italia. L'obiettivo di questo piano, finanziato per il 95% attraverso fondi dell'Unione europea, è di supportare il rafforzamento delle competenze delle autorità locali in Libia nel processo di una democratizzazione del Paese africano.





"E' un progetto di 4 anni molto sfidante e motivante. Un percorso importante che valorizza l’esperienza del Trentino in tema di autogoverno e di sviluppo che parte dai territori", aggiunge Gottardi. "Proseguire in questa iniziativa è importante per la Libia e per l’Europa: ci permette di raccogliere nel lungo periodo i frutti di quanto abbiamo seminato con il sostegno europeo dal 2021 in un momento difficile per tutti a causa della pandemia Covid".





Negli scorsi giorni il terzo comitato direttivo di "Rebuild" si è riunito a Treviso. Presenti i sindaci delle 10 municipalità libiche partner di questo progetto, un alto funzionario del Ministero libico del governo locale, la Delegazione dell'Unione europea in Libia, il Comitato europeo delle Regioni (che ha partecipato da remoto) e la società di valutatori esterni “Disamis”, il cui compito è di valutare i progressi del progetto.





In questa occasione sono state valutate le attività svolte nei primi due anni, inoltre è stato approvato il piano operativo del terzo anno (aprile 2023-marzo 2024) e ci si è confrontati sugli sviluppi futuri per gettare le basi per il proseguimento del progetto. I due giorni sono stati organizzati a Trieste in quanto nel quadro del progetto il Friuli Venezia Giulia coordina l’azione pilota sulla promozione del settore ittico, in particolare con il rafforzamento della filiera del pesce a Bengasi, Sirte, Tobruk, Tripoli e Zliten, per dare l'opportunità ai sindaci libici di incontrare alcuni attori istituzionali del territorio, tra cui le autorità portuali e attori della pesca.

Il Trentino è invece impegnato sul fronte decentramento amministrativo, servizi e sviluppo territoriale sostenibile a sostegno del consolidamento democratico in Libia. Un progetto molto articolato che prevede delle sessioni di formazione online e lezioni frontali in presenza, visite on site come quelle a Melinda, alla Magnifica comunità della val di Fiemme, al Caseificio o alle Autonomie locali. Un periodo di "studio" che ha portato alla creazione di un Consorzio dei Comuni libico, adattato naturalmente al contesto di Tripoli.

"Il nostro modello non può essere preso e copiato - evidenzia Gottardi - ma viene spiegato e raccontato per essere adattato a una situazione diversa. Un modo per affrontare la pianificazione urbanistica, implementare l'erogazione dei servizi al pubblico, gestire il ciclo dei rifiuti e le risorse idriche dal punto di vista igienico-sanitario. Il tutto deve inserirsi in una logica di rete di sistema per un Paese che proviene da una dittatura e un periodo di instabilità in cui va costruito praticamente tutto da zero. Il Trentino dopo la Seconda guerra mondiale attraversava un periodo di povertà diffusa e per certi aspetti di instabilità, ecco che noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza per far progredire le municipalità libiche che escono da una forte centralizzazione del governo".

La regia, in qualità di partner tecnico, è affidata al Centro per la Cooperazione Internazionale guidato dal dirigente generale Giovanni Gardelli. Il progetto vede anche il coinvolgimento dell'Università di Trento. "Sono state messe a bando una decina di borse di studio in ingegneria ambientale. L'infrastrutturazione e la logica di rete è fondamentale per continuare il processo di stabilizzazione interna e di democratizzazione. Queste azioni possono avere ricadute concrete nei rapporti tra nazioni, dopo 10 anni ritornano a esserci voli diretti Roma-Tripoli. Questo progetto può trovare continuità e trovare nuovi obiettivi una volta terminato il primo quadriennio", conclude Gottardi.