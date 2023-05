Dal Ri contro Marchiori: “Dal Patt una concezione degenerata di Autonomia, si sono alleati con la Destra nazionalista e populista”

Non si placano le polemiche dopo la festa dell’Euregio, il Pd attacca: “Fino a qualche anno fa anche il Patt condivideva i principi di un’Autonomia forte e solida oggi invece, ben altre logiche sono riuscite a far dimenticare tutti i valori e gli ideali che hanno contraddistinto una storica forza politica”

TRENTO. Complici le imminenti elezioni non si placano le polemiche fra il Partito Democratico e quello autonomista che alle prossime Provinciali ha deciso di schierarsi con il presidente leghista Maurizio Fugatti. Il botta e risposta è nato in seno alla festa dell’Euregio che si è tenuta ieri ad Ala.

Il segretario del Pd, Alessandro Dal Ri, aveva voluto sottolineare l’importanza di sfruttare al meglio le potenzialità dell’euroregione ricordando al contempo le parole di Fugatti che al contrario si era speso per la costituzione di una “macroregione padana”. Per difendere il presidente leghista era però intervenuto Simone Marchiori, segretario delle Stelle alpine. “Le rivendicazioni di chi utilizza l’Euregio per fare campagna elettorale appaiono del tutto fuori luogo – aveva detto Marchiori – quando, alla manifestazione di oggi, non erano presenti né lui né gli esponenti provinciali del suo partito, a differenza di altri movimenti”.

Dal Ri però non ci sta e ricorda come alla cerimonia abbiano invece preso parte diversi esponenti Dem fra cui la parlamentare Sara Ferrari mentre lui stesso era arrivato ad Ala in serata. “Le parole di Marchiori dimostrano ancora una volta la concezione ormai completamente degenerata di Autonomia dentro cui ha fatto sprofondare l’ormai sedicente partito autonomista”.

Secondo il segretario del Pd la dirigenza Patt non saprebbe più come giustificare le proprie scelte davanti ai propri elettori. “Siamo sempre stati in prima linea per un Trentino sempre più autonomo e proiettato verso modelli di sviluppo diversi da quelli della Veneto e Lombardia leghiste – osserva Dal Ri – mentre il Patt si è alleato con un partito della Destra più nazionalista e populista”.

Poi il segretario Dem rincara la dose: “Fino a qualche anno fa anche il Patt condivideva i principi di un’Autonomia forte e solida che noi abbiamo sempre portato avanti e che continueremo ad affermare. Oggi registriamo invece che ben altre logiche, purtroppo di piccolissimo cabotaggio, sono riuscite a far dimenticare tutti i valori e gli ideali che hanno contraddistinto una storica forza politica come il Partito Autonomista per decenni”.