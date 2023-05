L'Euregio fa litigare Pd e Patt (che difende Fugatti). Dal Ri: ''Il governatore vuole la macroregione del Nordest", Marchiori: ''Il Pd c'era ad Ala? Persa un'occasione per tacere"

Il Partito Democratico ha voluto ricordare le parole del governatore Maurizio Fugatti sul percorso per la costituzione della macroregione del Nordest. Marchiori risponde a Dal Ri: "Speriamo che alla prossima festa dell'Euroregione, che sarà lontana da scadenze elettorali, possa essere presente così da non fermarsi solo alla sterile teoria"

TRENTO. E' ancora scontro fra il Patt e il Partito Democratico. A far scattare quest'oggi la scintilla della polemica è la festa dell'Euregio che si è tenuta ad Ala.

Il segretario del Pd, Alessandro Dal Ri, attraverso un comunicato stampa ha voluto sottolineare l'importanza di sfruttare al meglio le potenzialità della nostra euroregione, che rappresenta un'opportunità di collaborazione e sviluppo comune tra il Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Tirolo austriaco.

“L'Euregio – ha spiegato - è un importante strumento per il rafforzamento dell'autonomia speciale del Trentino e per la creazione di nuove sinergie tra i territori che vi appartengono. Del resto, le più grandi questioni che investono direttamente la nostra provincia, come il garantire un welfare esteso dentro alla crisi demografica, lo smaltimento dei rifiuti, la produzione di energia o la gestione dell’acqua, ma anche lo sviluppo economico sostenibile in territori montani, richiedono risposte che sono comuni dentro tutto l’Euregio”.

Ma non si è fermato a questo. Il segretario provinciale dei democratici, infatti, ha ricordato le parole del governatore Maurizio Fugatti sul percorso per la costituzione della macroregione del Nordest. Un progetto, questo, che in direzione ben diversa rispetto all'Euregio.

“Non posso non ricordare come chi oggi governa la nostra Provincia – ha spiegato Dal Ri - abbia dichiarato -e poi dimostrato nei fatti- come l’orizzonte a cui guarda sia quello di un Trentino parte integrante della "macroregione padana", in completa subalternità e con il ruolo di ultima ruota del carro”. Una visione, spiega sempre il segretario del Pd, “sbagliata”.

Fugatti, infatti, aveva rilanciato nel dicembre scorso il vecchio piano di macroregione del Nord Est Italia promuovendo il percorso di ''autogoverno'' che stanno facendo alcune regioni vicine come il Veneto e ricordando che "il Trentino e l'Alto Adige hanno l'autonomia speciale, e ragioniamo di Euroregione con il Tirolo austriaco, ma credo che anzitutto Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna possano cominciare a ragionare insieme, in grande, in ottica europea".

A rispondere al Partito Democratico è stato il segretario del Patt, Simone Marchiori che ha sottolineato come, a differenza di Dal Ri e del suo partito, sono stati numerosi gli esponenti delle Stelle Alpine presenti all'evento di Ala.

"La clemenza del tempo e l'organizzazione impeccabile hanno consentito oggi di trasformare per davvero Ala nel cuore dell'Euregio" ha spiegato il segretario Marchiori. "Come cittadini – ha spiegato - ma anche come esponenti del Partito Autonomista, abbiamo partecipato in massa a questa festa (oltre a tutti i vertici di Partito, infatti, erano presenti amministratori, i Movimenti giovanile e femminile e tantissimi militanti) consapevoli che l'Euregio rappresenta l'ideale a cui tendere perché in grado di unire una storia secolare a prospettive future per le giovani generazioni."

"In tal senso - ha proseguito Marchiori - incoraggianti sono stati i discorsi dei tre presidenti di Trentino, Sudtirolo e Tirolo, incentrati proprio sul tema della coesistenza di identità e innovazione”. Particolarmente toccante, spiega il Patt, è stata la scopertura della targa a Palazzo Taddei che ricorda il passaggio di Andreas Hofer nel 1810 quando venne trasportato a Mantova per la sua esecuzione.

Marchiori ha poi spiegato che le prese di posizione del segretario del Pd “appaiono del tutto fuori luogo” come lo sono anche “le rivendicazioni di chi utilizza l'Euregio per fare campagna elettorale quando, alla manifestazione di oggi, non era presente né lui né gli esponenti provinciali del suo partito, a differenza di altri movimenti. In tal senso il segretario del Pd - conclude Marchiori - ha perso un'ottima occasione per tacere. Speriamo che alla prossima festa dell'Euroregione, che sarà lontana da scadenze elettorali, possa essere presente così da non fermarsi solo alla sterile teoria, ma possa vedere come tutti i giorni l'Euregio si mette in pratica tra le persone comuni”.