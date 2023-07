"Ogni anno Bolzano perde 600 residenti: basta sostegni al turismo", Fattor: "Perché i bacini finanziati a fondo perduto e le famiglie devono indebitarsi per 40 anni?"

L'assessore del Comune di Bolzano chiede di applicare la "verità dei costi" a un settore economico maturo, Stefano Fattor: "Il turismo è stato un motore importante ma deve saper camminare da solo. Le risorse devono essere utilizzate a favore dei residenti e non più per sostenere a un gruppo ormai privilegiato"

BOLZANO. "Il turismo è stato un motore per tutta l'economia provinciale ma oggi è un settore maturo e si deve applicare la 'verità dei costi' perché il territorio si trova a dover affrontare l'overtourism e la gentrificazione del territorio". Queste le parole di Stefano Fattor. L'assessore al patrimonio, mobilità, edilizia abitativa comunale di Bolzano prende spunto da un'interrogazione alla Giunta provinciale di Sandro Repetto (Pd) per comprendere i costi in merito ai 150 bacini artificiali che il Consorzio Dolomiti Superski utilizza per far funzionare i circa 5.800 cannoni da neve. "La risposta non chiarisce tutti i quesiti ma ci sono elementi per dedurre la situazione".

Per la realizzazione di bacini in comprensori sciistici, spiega Fattor, può essere concesso un contributo a fondo perduto dell’80% su una spesa massima ammissibile di 3,5 milioni di euro a copertura di un eventuale deficit di finanziamento. "Se si tratta di un bacino multifunzionale - prosegue l'assessore - il contributo a fondo perduto è su una spesa ammissibile di 1,25 milioni di euro". Il significato? "Se il costo medio di un bacino artificiale è di 2 milioni di euro, la deduzione è che gli impiantisti hanno goduto di contributi pubblici a fondo perduto per 240 milioni di euro".

Un modello non più socialmente sostenibile perché nel tempo si è creato, sostiene l'assessore del Comune di Bolzano, un gruppo sociale estremamente privilegiato, mentre a soffrire sono i residenti. Nel capoluogo altoatesino il rischio è quello di una gentrificazione (un concetto sociologico che indica il progressivo cambiamento socioculturale di un'area urbana da proletaria a borghese, la classe operaia è progressivamente rimpiazzata non potendo più economicamente sostenere i nuovi standard qualitativi del luogo di residenza) senza più possibilità di ritorno.

L'assessore parla, nuovamente, della necessità di rivedere il modello altoatesino in termini di sviluppo turistico. Nel passato recente aveva evidenziato i problemi relativi all'afflusso per i Mercatini di Natale (Qui articolo) e ritorna sul tema per ipotizzare un cambio degli investimenti, meglio l'applicazione di 'verità dei costi' per un settore economico maturo.

"Il turismo - dice Fattor - è stato indubbiamente un volano per l'economia del territorio ma oggi deve proseguire con le proprie gambe e senza ricorrere in modo così importante a contributi a fondo perduto. Sostegni per i bacini o gli impianti a fune, i rifugi wellness o con ristoranti gourmet. Il risultato di questa politica è un turismo che è diventato per ricchi e questo porta all'esclusione dei residenti".

Una ricerca dell'Università di Bolzano riporta che più del 43% dei residenti vorrebbe meno turismo (Qui articolo). L'overtourism, traffico, parcheggi presi d'assalto e prezzi che si alzano comporta poi un'incrinatura nei rapporti tra cittadino e ospite. "Il benessere per tutti è diventato privilegio per i soli operatori turistici; l’inflazione più alta d’Italia, prezzi e affitti delle case ormai inarrivabili. Questa situazione non è più socialmente accettabile: le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e gli effetti demografici sono catastrofici tra spopolamento e invecchiamento della popolazione".

L'assessore punta su un turismo con meno sostegni pubblici per dirottare le risorse in altri campi. "L'edilizia a canone moderato, per esempio, perché oggi i giovani lasciano il capoluogo. Ogni anno Bolzano perde 600 abitanti e non possiamo più permetterci questa dinamica. Il rapporto residenti/posti di lavoro si attesta al 65% mentre Milano al 46%, una forbice troppo ampia e quando si supera il 50% in questo indice significa che ci sono problemi enormi. L'economia deve ritrovare un equilibrio e un modo è quello di applicare la 'verità dei costi' al turismo perché non ha più senso che i bacini vengano finanziati a fondo perduto mentre una famiglia deve indebitarsi per 30 o 40 anni con mutui salatissimi", conclude Fattor.