Per Merler photoshooting con la polizia locale, Stanchina: "Chiediamo di rispettare le istituzioni". Il sindaco: "Forze dell'ordine super partes, aperta procedura"

Il candidato per Fratelli d'Italia Andrea Merler in posa con il cane anti-droga e con un agente della polizia locale, poi photoshooting a passeggio in città. Il sindaco: "E' sbagliato far credere o far intendere che ci sia un appoggio in questo senso, sono state aperte le procedure del caso e gli approfondimenti sulla questione. A intervenire anche Roberto Stanchina, candidato con Campobase

TRENTO. In posa con il cane anti-droga e un agente, il mezzo delle forze dell'ordine in bella mostra e poi a passeggio per la città. E' sempre sorridente Andrea Merler, candidato alle ormai imminenti provinciali con Fratelli d'Italia. La campagna elettorale non conosce sosta, ma in questo caso sembra esserci una violazione delle regole con il coinvolgimento della polizia locale.

"Eccomi con Hyper, il cane anti-droga della polizia locale", il post affidato ai social di Merler. "L’unità cinofila della polizia locale è il mio grande orgoglio. Tre anni fa con deliberazione del Consiglio comunale ho istituito questa importantissima realtà, nel Comune di Trento. L’agente e il cane svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, al sequestro di stupefacenti ai fini della confisca, nonché nell’attività interforze con le altre forze di polizia".

E segue photoshooting. "In questi ultimi giorni il candidato si attribuisce moltissimi risultati e si comporta come se fosse il sindaco ma rassicuro che la città ha ancora la maggioranza votata nel 2020", le parole di Franco Ianeselli, primo cittadino di Trento. "La polizia locale e le forze dell'ordine sono super partes. Non si possono coinvolgere strutture pubbliche a fini elettorali. E' sbagliato far credere o far intendere che ci sia un appoggio in questo senso, sono state aperte le procedure del caso e gli approfondimenti sulla questione. Proprio per evitare fraintendimenti sul ruolo, gli assessori della Giunta comunale che si sono candidati alle provinciali hanno presentato le dimissioni".

A intervenire anche l'ex vice sindaco di Trento e candidato per Campobase, forza politica della coalizione di centrosinistra a sostegno di Francesco Valduga. "Il cane, al quale ovviamente vanno tutte le simpatie possibili, si chiama Hyper", dice Roberto Stanchina. "E' il cane anti-droga della polizia municipale con cui Merler si mette in posa social. In inglese hyper significa iperattivo, eccitato, caricato. Sono gli aggettivi che identificano senza dubbio l'instancabile Andrea Merler, il fu candidato sindaco di Trento che s'è rapidamente imparentato con i Fratelli (e le sorelle) d'Italia per tentare il salto elettorale in Provincia. L'eccitazione di Merler pare portarlo a strafare (oltre che stradire) quando si intesta qualsiasi provvedimento per la sicurezza in città".

Telecamere o cani anti-droga "tutto fa voto", conclude Stanchina. "Inutile ricordargli che sulla sicurezza, tema complesso che non si risolve a slogan, si è impegnato l'intero Consiglio comunale. Citando una recente hit di Angelina Mango potremmo dirli 'ma che te lo dico a fa?'. Fossimo in Sicilia Merler direbbe che Messina Denaro non l'avrebbero mai preso senza di lui. Scherzi a parte diamo a Cesare quel che è di Cesare ma chiediamo umilmente a Cesare (Merler) di rispettare le istituzioni. Anche a noi piace la sicurezza. Ma piace soprattutto interagire in modo lineare con l’attività dell’Amministrazione, senza coinvolgere la struttura pubblica nella propria campagna elettorale".