Provinciali, Fratelli d'Italia: ''Sarà vittoria assoluta, il centrosinistra è un'armata Brancaleone guidata da un sindaco insufficiente nell'amministrare la città''

TRENTO. "Il centrodestra è unito e compatto, siamo pronti a vincere in maniera assoluta la prossime elezioni in Trentino". Queste le parole di Alessandro Urzì, commissario provinciale di Fratelli d'Italia. "Il centrosinistra ha scelto il sindaco di Rovereto i cui risultati di governo sono evidenti con la desertificazione economica e commerciale della città. Una coalizione composta da forze politiche in difficoltà nei rapporti tra loro e che ha scelto sulla base della sopravvivenza, non di un programma".

A ogni modo il centrosinistra ha sciolto le riserve, ora è il centrodestra a dover decidere tra Maurizio Fugatti e Francesca Gerosa. Escluso Fratelli d'Italia, un'eccezione comunque pesante, tutta la coalizione appoggia il governatore uscente e il mandato conferito per allargare il perimetro della coalizione ha portato i risultati con l'accordo stretto con il Patt. La questione però è ancora formalmente sul tavolo.

"La questione per quanto ci riguarda è già risolta. Ci sarà poi una convergenza quando il momento sarà opportuno", ha spiegato a Il Dolomiti il commissario provinciale della Lega, Diego Binelli (Qui articolo). Ma Fratelli d'Italia non sembra intenzionato a mollare la presa, forte del risultato alle ultime politiche e del consenso in crescita sul territorio, tanto da aver ufficializzato negli scorsi giorni l'ingresso del primo cittadino di Campodenno, Daniele Biada, e di Walter Clauser, vice sindaco di Borgo d'Anaunia.

"Anche per noi la situazione è chiara: la decisione viene presa a Roma", commenta Urzì. "Serenamente faremo un passo indietro se così ci dovesse venire chiesto a livello nazionale dalle segreterie di partito. L'unità della coalizione è più importante perché compatti si vince. Sicuramente la volontà di Fratelli d'Italia è quello di giocare un ruolo centrale nel governo del territorio. Siamo attivi per costruire un progetto chiaramente riconoscibile senza perdere di vista la logica delle alleanze: si lavora a un programma strutturato per disegnare il futuro della nostra Provincia e il suo ruolo strategico".

La destra appare in vantaggio nella corsa a piazza Dante e "sarà una vittoria assoluta", dice il commissario di Fratelli d'Italia. "Lavoriamo sul programma e sui temi, la candidatura alla presidenza è solo un aspetto. A sinistra invece si è parlato solo di nomi con tanti distinguo, forze politiche con posizioni distanti e che si sono unite solo per spirito di sopravvivenza: Francesco Valduga è espressione e guida di un'armata Brancaleone. E la sua amministrazione è fortemente insufficiente con i cittadini che si trovano a dover eventualmente votare un sindaco che lascia a metà mandato una città che soffre di desertificazione economica e commerciale".

E Fratelli d'Italia punta, forte, sulle sinergie con il governo nazionale. "Votare a sinistra - continua Urzì - significa chiudere il Trentino a recitare un ruolo marginale. E' invece strategico avere una sintonia con il governo centrale perché c'è bisogno di supporto per affrontare le sfide. Uno Stato autorevole a livello nazionale e la reciprocità con le amministrazioni locali consentono di trovare le soluzioni migliori alle crisi".

La candidatura a sindaco di Rovereto di un esponente di Fratelli d'Italia nella "trattativa" per cedere sulla presidenza della Provincia non viene invece accolta. "Assolutamente no, sono due partite diverse e devono essere affrontate singolarmente", conclude Urzì.