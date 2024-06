Lupi, confermato l'utilizzo dei proiettili di gomma per la dissuasione: il governatore Fugatti firma il decreto (ma da tempo il ministero aveva dato l'ok)

In precedenza per effettuare la dissuasione era stata necessaria l'autorizzazione del Ministero ma ora, con la modifica della legge provinciale del 2018, Fugatti autorizza i forestali

TRENTO. Il governatore Maurizio Fugatti ha firmato un decreto con cui autorizza il corpo forestale di utilizzare i proiettili di gomma per dissuadere i lupi diventati troppo “confidenti”.

In realtà non si tratta proprio di una novità ma di un effetto che deriva dalla modifica della passata legge 9 del 2018 e del proseguimento della dissuasione dopo la scadenza dell'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente a fine aprile e che da tempo veniva data.

Nel documento viene fatto riferimento all'aumento in Trentino della popolazione di lupi, all'aumento delle predazioni e agli episodi di esemplari di lupo confidenti nei confronti delle persone e delle attività umane.

Viene poi citato il parere favorevole formulato da Ispra con la lettera del 14 maggio di quest'anno nella quale ha espresso “parere favorevole circa l’attuazione di interventi di dissuasione su individui di lupo che dovessero manifestare i comportamenti confidenti (tabella 1, righe da 4 a 6, del Documento a sostegno degli interventi di gestione, sulla gestione dei lupi definiti confidenti prodotto dalla Large Carnivore Initiative for Europe), tramite fonti sonore (petardi, sparo a salve e dissuasori automatici per la fauna) e luminose (fari) o tramite l’uso di proiettili in gomma di calibro non superiore a 12”, utilizzando adeguatamente formato, da maggio 2024 ad aprile 2025.

