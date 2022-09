All'ospedale di Bassano del Grappa arriva una nuova tac: "Analizza lo stato di salute del cuore in meno di mezzo secondo"

BASSANO DEL GRAPPA. A partire da oggi (29 settembre) l'ospedale di Bassano del Grappa metterà in funzione e a disposizione dei pazienti un apparecchio d'ultima generazione: un'innovativa tac in grado di stabilire i livelli di salute del cuore nel giro di brevissimo tempo e con altissimo grado di perfezione.

É questo quanto, soltanto poche ore fa, è stato reso noto attraverso i social: l'introduzione di un macchinario a 256 strati che ha trovato dimora nell'ospedale di Bassano del Grappa e che consentirà, in meno di mezzo secondo, di svelare lo stato di salute del cuore di chi si sottopone all'esame, oggi in maniera non soltanto più breve e accurata ma che garantisce inoltre miglior comfort per i pazienti.

Un acquisto per il quale è stato investito un milione di euro: questo, il costo della nuova tac, che permetterà, attraverso le migliori tecnologie, di rendere anche gli ospedali al di fuori del capoluogo (del Veneto) più performanti.

Una notizia accolta su Facebook con molta gioia e soddisfazione degli utenti che si sono congratulati con le istituzioni per le "bellissima novità", ricordando tuttavia che "oltre ai macchinari nuovi servirebbe reintrodurre personale negli ospedali ormai prossimi al collasso e fare in modo che i cup rispondano in un tempo breve, dando appuntamenti che non prevedano attese bibliche".