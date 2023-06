AlmaLaurea, l'Università di Trento al top per occupati di laureati e laureate. Più del 90% degli studenti promuove l'esperienza in Trentino

Il profilo ha analizzato le performance formative di oltre 281 mila laureati/e del 2022 di 77 università, di cui 3.828 in Trentino. In particolare, si tratta di 155 mila laureati di primo livello (1.932 in Trentino), 94 mila dei percorsi magistrali biennali (1.452 in Trentino) e 32 mila (444 in Trentino) a ciclo unico. Fermandosi ad analizzare i dati relativi al nostro capoluogo, si evince che il 60,9% dei laureati proviene da fuori regione, in particolare è il 57,2% tra i triennali e il 61,4% tra i magistrali biennali

TRENTO. Rimane alto il posizionamento sulla qualità della didattica proposta dall’ateneo dell’Università di Trento, rispetto alla media italiana. Nel Rapporto 2023 sul profilo e sulla condizione occupazionale di laureati e laureate, presentato ieri, si mantengono ottime le performance dell'Ateneo trentino rispetto alla media italiana

Secondo il Rapporto di AlmaLaurea, la valutazione dell’esperienza universitaria dei 3.828 laureati in Trentino nel 2022, infatti il 92,1% valuta più che soddisfacente l’esperienza complessiva fatta in ateneo e sarebbe disposta ad iscriversi nuovamente allo stesso corso di laurea nella medesima università (74,1%). Tra i motivi di orgoglio sicuramente la cura nel rapporto tra studente-docente che vede l’apprezzamento del 90,9% e la presenza di adeguate aule che ospitano le lezioni (94,3%).

Il profilo ha analizzato le performance formative di oltre 281 mila laureati/e del 2022 di 77 università, di cui 3.828 in Trentino. In particolare, si tratta di 155 mila laureati di primo livello (1.932 in Trentino), 94 mila dei percorsi magistrali biennali (1.452 in Trentino) e 32 mila (444 in Trentino) a ciclo unico.

Fermandosi ad analizzare i dati relativi al nostro capoluogo, si evince che il 60,9% dei laureati proviene da fuori regione, in particolare è il 57,2% tra i triennali e il 61,4% tra i magistrali biennali. Mentre una quota decisamente più esigua di laureati con cittadinanza estera 5,4%, l’1,8% tra i triennali e l’11,6% tra i magistrali biennali.

Ciò che colpisce del Rapporto di AlmaLaurea è la condizione occupazionale delle 670 mila laureati/e, di 78 università, di primo e secondo livello del 2021, 2019 e 2017, rispettivamente a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo. Di questi, 2.017 laureate e laureati dell'Università di Trento, che ad un anno dal titolo di laurea triennale, li vede ancora impegnati nel proseguo degli studi specialistici e solo poco più dell’1% si immette nel mondo del lavoro.

Diversa la situazione fotografata in termini di tasso occupazionale (si considerano occupati tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è del 73,5%, mentre quello di disoccupazione (calcolato sulle forze di lavoro, cioè su coloro che sono già inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro) è pari al 10,1%. Tra gli occupati, il 27,1% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 20,2% ha invece cambiato lavoro; il 52,7% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 34,5% degli occupati può contare su un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 33,7% su un contratto alle dipendenze a tempo determinato. Il 7,8% svolge un’attività in proprio (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.). Il lavoro part-time coinvolge il 14,3% degli occupati.

Ma il grande interrogativo che forse ci si potrebbe chiedere è quanti fanno quello per cui hanno studiato? Il rapporto prende in esame l’efficacia del titolo, che combina la richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro svolto e l’utilizzo, nel lavoro, delle competenze apprese all’università. Il 46,6% degli occupati considera il titolo molto efficace o efficace per il lavoro svolto. Più nel dettaglio, il 41,5% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.

