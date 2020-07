Corpo musicale “Città di Trento”, porte aperte ai giovani. Tornano i corsi della banda più antica del Trentino

I corsi sono tutti affidati alla competenza della Scuola di Musica “il Diapason”. L'occasione importante per entrare a far parte di questa importante e grande famiglia

TRENTO. Conoscere la musica, imparare a suonare uno strumento e farlo assieme a tanti altri che condividono la tua passione.

Il ''Corpo musicale Città di Trento'' la banda più antica del Trentino apre le porte ai giovani. Lo fa anche quest'anno attraverso una serie di corsi per offrire loro la possibilità di entrare a far parte di questa grande famiglia di amici musicisti e poter in futuro condividere il piacere di stare insieme divertendosi con la musica.

Stiamo parlando della banda più antica del territorio provinciale e fin dal lontano 1801 contribuisce a diffondere in città e nei suoi dintorni la passione per la musica, attraverso le sue sfilate, i suoi concerti e organizzando i corsi per imparare la musica.

Inoltre la banda non suona solo in paese, ma durante l’anno si esibisce in tanti altri centri della valle e della regione e a volte organizza delle trasferte in Italia e all’estero portando con sé il nome della comunità di Trento, oltre che tanta allegria e voglia di fare buona musica insieme.

I corsi, sono tutti affidati alla competenza della Scuola di Musica “il Diapason”. Esiste un corso di "Formazione musicale" che offre una preparazione di base per approcciarsi allo studio di uno strumento musicale, fornendo nozioni di teoria musicale. Le lezioni, in questo caso, si svolgono una volta in settimana, durano 45 minuti in gruppi di 5-9 allievi. C'è il corso di "Strumento" con lezioni individuali dove un insegnante professionista impartisce le nozioni per imparare a suonare lo strumento. In questo caso le lezioni sono di 30 minuti una volta alla settimana. C'è poi la "Banda Giovanile" dove i ragazzi sperimentano le emozioni del fare musica insieme, condividendo allegria ed esperienze, imparano a fare squadra e superare assieme le difficoltà.

Qui tutte le informazioni e le modalità di iscrizione