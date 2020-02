Record a Ra Valles, raffiche di vento a 147 km/h. Ieri in Paganella 13 gradi sopra la media e oggi in quota calo di 15 gradi

TRENTO. Raffiche di vento anche oltre i 100 km/h in quota, in alcune zone fino a quasi 150 km/h, come annunciato dalle previsioni meteo (Qui articolo). "Nelle prime ore di oggi - spiegano Giampaolo Rizzonelli e Stefano Zamperin, esperti e appassionati di meteorologia e climatologia di MeteoTriveneto - è transitata una saccatura attraverso le Alpi: questo ha portato qualche breve precipitazione sui versanti a sud (il grosso delle precipitazioni rimarrà a nord delle Alpi e scenderà lungo i Balcani e poi sul centro-sud Italia), ma soprattutto folate di foehn, con un forte raffreddamento in montagna e invece un aumento delle temperature in fondovalle".

In quota nelle prealpi sono stati misurati dei venti fino ai 104 km/h di Cima Verena 2.020 metri e 98 km/h al Monte Cesen a 1.530 metri, 89 km/h a Cima Grappa 1.775 metri e 79 km/h a Rubbio di LusianaConco. "In valle - aggiungono gli esperti - bisogna annotare gli 81 km/h di Fonzaso e in generale in tutte valli dolomitiche con medie tra i 50 e i 70 km/h (70 km/h registrati a Cavalese, 60 km/h registrati a Levico Terme)".

Nel settore dolomitico si sono registrate le più importanti rilevazioni di vento, dove spiccano i 146,5 km/h alle 11,35 misurati nella nostra nuova stazione meteo a Capanna Ra Valles a 2.475 metri, in collaborazione con Tofana Freccia nel Cielo, con diverse raffiche dalle 8 di questa mattina tra i 115 km/h ed i 130 km/h con il picco raggiunto in tarda mattinata. A Schio si sono toccati gli 85 km/h, mentre Bassano del Grappa si è fermata a 82 km/h.

"Altri dati rilevanti nella zona tra Trentino Occidentale e Orientale - proseguono Rizzonelli e Zamperin - Cima Presena a 3.015 metri 131 km/h (stazione Meteotrentino, dati non validati), Col Rodella a 2.370 metri con 130 km/h e Punta Ces a 2.230 metri con 117 km/h, mentre ieri si sono registrati Curon Cima Undici in Alto Adige a 142 km/h (dati Meteo Provincia Autonoma di Bolzano)".

Il vento in montagna sta portando anche un forte raffreddamento, ieri la stazione meteo di Meteotriveneto posizionata a Campo Carlo Magno aveva fatto segnare una massima di +13,1 gradi, oggi alla stessa ora di lunedì 3 febbraio in cui è stata registrata la massima, la temperatura è di -2,8 gradi, quindi un raffreddamento di oltre 16 gradi.

"Andamento analogo per quanto riguarda la stazione di Meteotrentino in Paganella a quota 2.125 metri - concludono Rizzonelli e Zamperin - ieri aveva registrato una massima di +10,7 gradi, un valore di 13 gradi superiore alla media della prima decade di febbraio degli ultimi trenta anni, pari a -2 gradi (elaborazioni di Meteotriveneto su dati di Meteotrentino), oggi alla stessa ora registra una temperatura di -4,5 gradi. Un raffreddamento analogo a Campiglio di oltre 15 gradi".

Sono diversi i disagi in Trentino a causa del vento tra piante pericolanti e schiantate, ma anche per alcuni tetti che cedono, come nel caso di Mezzolombardo, dove le raffiche hanno scoperchiato un condominio e le lamiere hanno danneggiano altre due case (Qui articolo).