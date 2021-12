Festival dell'Economia di Trento, ecco il tema scelto per la nuova edizione:“Dopo la pandemia, tra ordine e disordine”

TRENTO. “Dopo la pandemia, tra ordine e disordine”: è questo il tema scelto per la 17esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, organizzato quest'anno dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing. La scelta del tema per il primo appuntamento con il 'nuovo Festival' dopo anni con l'editore Laterza e la direzione scientifica di Tito Boeri ha origine, dicono gli organizzatori: “Dalla riflessione sui fortissimi effetti sociali, economici e politici che la pandemia ha prodotto, sta producendo e produrrà”.

La portata della crisi economica seguita all'emergenza sanitaria infatti “ha richiesto politiche economiche d'emergenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina fino all'Europa” e sarà proprio questo il filo conduttore che unirà i vari appuntamenti in programma per la kermesse dedicata all'economia, che si svolgerà a Trento da 2 al 5 giugno 2022. “La Provincia autonoma di Trento – fa sapere Piazza Dante – per il tramite di Trentino Marketing insieme al Gruppo 24 Ore, promuoverà l'organizzazione del Festival nel triennio 2022-2024, garantendo il lungo e positivo decorso che lo scoiattolo ha compito nei suoi 16 anni di esistenza e che ne ha fatto una delle manifestazioni di punta in Italia e non solo”.

Per la Pat insomma “coerenza e continuità” si aggiungeranno a “tutte le novità e le migliorie che la scelta del nuovo partner saprà introdurre. L'Università di Trento apporterà il proprio contributo attraverso la sua partecipazione al Comitato scientifico che avrà la responsabilità di indicare le linee guida del programma scientifico del Festival”. UniTn poi, specifica Piazza Dante “offrirà anche un contributo logistico funzionale al Festival, come la messa a disposizione di spazi dell'ateneo per l'organizzazione di eventi, e contribuirà alle iniziative rivolte alla comunità studentesca”. Fondamentale anche la collaborazione del Comune di Trento, che “condividerà proposte e contenuti del Festival in una logica di coerenza con l'offerta culturale e turistica della città”, contribuendo inoltre “al supporto organizzativo della manifestazione”, mettendo a disposizione spazi urbani e istituzionali.

Da questa edizione la kermesse punterà, dicono gli organizzatori, ad un maggior coinvolgimento della cittadinanza del territorio e dei target famiglie e giovani. Per l'edizione 2022 il Comitato scientifico, presieduto dal direttore responsabile del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, è composto da Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica all'Università di Trento, da Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all'Università di Trento e dalla storica dell'economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all'Università di Torino. L'Advisory Board invece, che avrà il compito di supportare gli organizzatori ed il comitato scientifico nell'individuazione dei temi legati all'economica reale è composto da Lucia Annunziata (giornalista), Emma Marcegaglia (Presidente B20), Paolo Magri (Vicepresidente Esecutivo e Direttore ISPI), Monica Mondardini (Amministratore Delegato CIR), Giulio Sapelli (Consigliere Fondazione Eni Enrico Mattei), Giulio Tremonti (Presidente Aspen Institute Italia).

“La politica fiscale – spiegano gli organizzatori parlando della scelta del tema per l'edizione 2022 – è tornata nell’agenda di tutti i governi e i debiti pubblici stanno crescendo ovunque. L’economia reale ha avviato cambiamenti fondamentali dove le comunità torneranno a giocare un ruolo fondamentale. L’intero Occidente deve fare i conti con il tramonto delle ideologie e la carenza di leadership, non soltanto nella politica. In questo scenario che stiamo vivendo come cambieranno gli equilibri nel mondo occidentale? La spinta al cambiamento verrà riassorbita dal sistema oppure nasceranno nuovi equilibri economici e sociali provocando tensioni e continue destabilizzazioni? Il crocevia è tra 'Ordine', inteso come la riscrittura di nuovi patti sociali, e 'Disordine', inteso come il fallimento della gestione della transizione”.

Al centro del ricco palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote ci saranno quindi queste problematiche, intorno alle quali si svilupperanno gli interventi di opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel mondo durante la quattro giorni di giugno in cui Trento e il suo Festival diventeranno, sottolinea Piazza Dante “il centro del dibattito economico e sociale a livello internazionale”.

Per accrescere l'attenzione e il coinvolgimento degli interessati, da oggi prenderà il via anche una campagna pubblicitaria che avrà come protagonista il simbolo per eccellenza della manifestazione, lo scoiattolo sul tradizionale sfondo arancione. Oltre ai mezzi del Gruppo 24 Ore, a contribuire alla campagna anche Sky Tg 24, in qualità di Broadcaster Media Partner del Festival, che parteciperà attivamente al palinsesto attraverso il contributo di alcuni dei suoi giornalisti e con la trasmissione dei programmi durante la giornata in diretta da Trento, a cui potranno assistere il pubblico ed i cittadini.