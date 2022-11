Da Alfio Ghezzi a Peter Brunel premiati 8 ristoranti trentini nella Guida Michelin. El Molin si aggiudica anche la stella verde ma il St. Hubertus si conferma al top

TRENTO. Conferma a tre stelle Michelin per St. Hubertus, due stelle per Gourmetstube Einhorn e Castel Finedining. E 25 ristoranti del Trentino Alto Adige premiati con una stella.

Ci sono tre novità in Alto Adige con La Stüa de Michil a Corvara in Badia, Luisl Stube a Lagundo e Suinsom a Selva di Val Gardena. Tutti hanno ricevuto una stella.

Invece otto conferme per il Trentino: Peter Brunel, Il Gallo Cedrone e Stube Heritage a Madonna di Campiglio, Malga Panna a Moena, Senso Alfio Ghezzi Mart a Rovereto, Locanda Margon a Trento, 'L Chimpl a Vigo di Fassa.

L'unica novità trentina è per El Molin di Cavalese che conferma una stella e riceve anche quella verde, un riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità, che lavorano con produttori e fornitori selezionati per evitare sprechi e ridurre, o meglio ancora azzerare, la plastica, nonché altri materiali non riciclabili dalla loro filiera, preoccupandosi così di diminuire l’impatto ambientale della propria attività.

Tantissimo Alto Adige che riceve in totale 24 stelle (1 tre stelle, 2 due stelle e 17 una stella) e surclassa le proposte trentine ferme a 8 riconoscimenti.

In generale con 385 stelle la Guida Michelin 2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia. Ancora tanti giovani chef premiati con le stelle, 20 sono sotto i 35 anni, e in totale un numero eccezionale di nuove stelle, 40, anche in piccole località di provincia.

3 stelle Michelin

Alta Badia / San Cassiano - St. Hubertus

2 stelle Michelin

Mules Campo di Trens - Gourmetstube Einhorn

Tirolo - Castel Finedining

1 stella Michelin

Appiano sulla Strada del Vino - Osteria Acquarol

Appiano sulla Strada del Vino - Zur Rose

Arco - Peter Brunel Ristorante Gourmet

Bolzano - In Viaggio - Claudio Melis

Bressanone - Apostelstube

Castelbello - Kuppelrain

Cavalese - El Molin

Corvara in Badia - La Stüa de Michil

Dobbiaco - Tilia

Falzes - Schöneck

Lagundo - Luisl Stube

Madonna di Campiglio - Il Gallo Cedrone

Madonna di Campiglio - Stube Hermitage

Merano - Prezioso

Merano - Sissi

Moena - Malga Panna

Nova Levante - Johannesstube

Ortisei - Anna Stuben

Rovereto - Senso Alfio Ghezzi Mart

Selva di Val Gardena - Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena - Suinsom

Soprabolzano - 1908

Tesimo - Zum Löwen

Trento - Locanda Margon

Vigo di Fassa - 'L Chimpl